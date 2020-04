Hotel am Rossplan feiert 25-jähriges Bestehen

Altenburg

„Innerhalb von 13 Monaten ist aus einer Ruine unser Hotel entstanden“ erinnert sich Roland Mielisch. Gemeinsam mit seiner Frau Sylivia betreibt er seit mittlerweile 25 Jahren das Hotel am Rossplan in Altenburg. Mit dem ersten Spatenstich ging 1994 alles los. Rund ein Jahr später – am 1. April 1995 – startete der Hotel- und Restaurantbetrieb im Herzen von Altenburg. Seitdem ist viel passiert.

Der Weg zum eigenen Hotel

Der Weg, auf den die Mielischs heute zurückblicken, war nicht immer leicht. Zu DDR-Zeiten habe er mit seiner Frau bei den Schwiegereltern im Ferienheim mitgeholfen, erzählt Roland Mielisch. Das war gewissermaßen der erste Kontakt zur Gastronomie- und Hotelbranche, in der die Familie später heimisch wurde.

Anzeige

Dann kam die Wende. Das Ehepaar versuchte es zunächst mit einem Imbiss-Stand auf dem Markt. Doch das ging nur einige Zeit gut, und sie wollten etwas Festes, erinnert sich Roland Mielisch. „Ich habe mir gedacht, jetzt nimmst du Geld in die Hand und kaufst dir kein neues Auto und machst keine teuere Reise, sondern kaufst diese Ruinen“, so der jetzige Hotelbesitzer. Anfang der 1990er-Jahre war der Gebäudekomplex am Rossplan stark verfallen.

Weitere LVZ+ Artikel

So sah das Gebäude am Rossplan 1993 noch aus. Quelle: Mario Jahn

„Im Laufe der Zeit hat sich alles ganz gut entwickelt“ so Roland Mielisch. Um Altenburg als touristischen Standort bekannter zu machen, war er sehr erfinderisch. „Ich habe Touren zusammengestellt, bin zu Reiseunternehmen teilweise mehrmals hingefahren und habe Kontakte gepflegt“. Die Mühe hat sich gelohnt. Seit Jahren kommen Reisegruppen aus Holland, Belgien, Österreich, aber auch aus anderen Teilen Deutschlands nach Altenburg. Es bestehen langjährige Kooperationen mit Reiseveranstaltern.

Stammgäste halten dem Hotel über viele Jahre die Treue

Altenburg sei durch seine zentrale Lage – die Nähe zu Leipzig und Dresden – sehr beliebt. Aber auch mit seiner historischen Altstadt und den Sehenswürdigkeiten vor Ort habe die ehemalige Residenzstadt einiges zu bieten, so Roland Mielisch. Über die Jahre hat das Hotel viele Stammgäste gewinnen können, die teilweise schon seit vielen Jahren immer wieder kommen. So wie eine ältere Dame aus Belgien, die seit 1999 jedes Jahr mindestens einmal im Hotel am Rossplan residiert und die Mielischs als ihre zweite Familie bezeichnet.

Die größte Krise der letzten Jahre: Corona

Besonders den Stammgästen sollte zum diesjährigen 25-jährigen Jubiläum mit einer Rabatt-Aktion für ihre Treue gedankt werden. Mit der Belegschaft wollte die Familie zu diesem feierlich Anlass essen gehen, so Sylvia Mielisch. Doch die Corona-Pandemie durchkreuzte die Pläne. Seit einigen Wochen sind Hotel und Restaurant nun schon geschlossen. „So eine Situation haben wir in den letzten 25 Jahren noch nicht gehabt“, sagt Sylvia Mielisch. Bis auf zwei Azubis seien alle Mitarbeiter in Kurzarbeit. Nach einiger Wartezeit hätten sie nun auch die beantragte Corona-Soforthilfe erhalten. Um den Betrieb wenigstens noch etwas am Laufen zu halten, kann am Wochenende Essen abgeholt werden. Dieses Angebot stößt auf regen Zuspruch. „Die Gäste unterstützen uns damit. Viele sprechen uns Mut zu“, so Sylvia Mielisch.

Das Hotel am Rossplan in Altenburg feiert sein 25-jähriges Jubiläum: Die Inhaber Sylvia und Roland Mielisch mit ihrem Sohn Robert. Quelle: Mario Jahn

Die nächste Generation macht sich bereit

Doch die Hotel-Betreiber wollen sich auch in dieser schwierigen Lage nicht unterkriegen lassen. „Wir haben so lange gekämpft – das lassen wir uns jetzt nicht kaputt machen“, betont Roland Mielisch. Für das Hotel soll es noch lange weitergehen. Ihr Sohn Robert ist nach einer Ausbildung zum Hotelfachmann schon seit einigen Jahren im Betrieb und wird das Hotel einmal übernehmen. „Wir ziehen uns langsam zurück“, so Mielisch. Die gegenwärtige Corona-Krise meistert die Familie gemeinsam und ist sich sicher: Es wird weitergehen.

Von Lilly Günthner