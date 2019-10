In 19 Jahren Leerstand ist das einstige Hotel „Europäischer Hof“ gegenüber dem Altenburger Bahnhof nicht nur zum Schandfleck verkommen. Vielmehr würde eine Sanierung und Wiederbelebung auch helfen, das herrschende Manko an Übernachtungsmöglichkeiten in der Stadt abzubauen, findet uns Autor.