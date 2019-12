Rositz

Nach einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Radfahrer musste am Mittwochnachmittag der Rettungshubschrauber angefordert werden. Das Unglück hatte sich gegen 15.30 Uhr in der Karl-Marx-Straße ereignet. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 71-jährige Radler die Straße in ortsauswärtige Richtung und wollte von der Fahrbahn auf den Gehweg fahren, teilte am Donnerstag die Polizei mit. Dabei stürzte er und verletzte sich schwer. Per Hubschrauber kam er ins Krankenhaus. Die Altenburger Polizei führt noch Ermittlungen zum genauen Unfallgeschehen.

Von OVZ