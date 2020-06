Rasephas

Er hat schon eine kleine Tradition, der Gottesdienst für Mensch und Tier in der Kirche im Altenburger Ortsteil Rasephas. Zum nunmehr fünften Mal stand er am Sonntag im Kalender. Eine ganz besondere Zusammenkunft, immer im Frühsommer. Pfarrerin Elke Schenk ist das ein Bedürfnis. „Tiere haben keine Lobby. Sie sind auf unsere Fürsprache angewiesen“, erklärt sie. „Schon als Kind habe ich immer Tiere gehabt. Geprägt wurde ich durch meinen Opa, der sehr naturverbunden war.“

Es ist ein Gottesdienst mit ungewöhnlichen Geräuschen. Kaum ist Luna mit ihrer Halterin Bettina Dröse-Schmidt in die Kirche gekommen, wird sie mit Gebell begrüßt. Die schon anwesenden Hunde nehmen die Neuankömmlinge zur Kenntnis. Daraufhin folgt die Bestechung mit Leckerlis: Wer kaut, kann nicht bellen.

„Das sollte allen Christen ein Bedürfnis sein.“

Für Bettina Dröse-Schmidt ist es eine Premiere. „Ich hatte von diesem Gottesdienst schon gehört, doch wir sind heute zum ersten Mal hier“, erzählt die Hundebesitzerin. Ihre Motivation: „Meistens steht beim Gottesdienst der Mensch im Mittelpunkt. Hier hingegen wird die ganze Schöpfung gewürdigt, das sollte allen Christen ein Bedürfnis sein.“

Bei Pfarrerin Elke Schenk besteht in dieser Hinsicht kein Zweifel. Der Gottesdienst für Mensch und Tier beruht auf ihrer Initiative. Ihre Predigt handelt am Sonntag unter anderem vom Beschluss des Grundgesetzes 1949 und dessen erstem Artikel: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Schon seit Langem gibt es Bestrebungen, die Tierwürde ebenfalls ins Grundgesetz aufzunehmen.

Mit den Worten von Reinhard Mey

Dazu passt gut der verlesene Liedtext von Reinhard Mey „Die Würde des Schweins ist unantastbar“. Elke Schenk: „Ich habe einen Traum. Tiere sollen nicht mehr nur in Verwertbarkeit, Raubzeug, Schmusetiere, Nutztiere oder Spielzeug für Kinder eingeteilt werden. Auch die Ausrottung ganzer Arten muss gestoppt werden.“

Es sei ihr und ihrem Mann ein Bedürfnis, dem Gottesdienst beizuwohnen, betont Elfi Kühn. Die beiden sind mit Kater Maxi in die Kirche gekommen, Letzterer in einer Transportbox. Er verhält sich – trotz der anwesenden Hunde – mustergültig. Nur einmal miaut er, sicher zustimmend.

Normalerweise ist die Kirche voller

Diesmal bleibt es im Gotteshaus allerdings vergleichsweise leer. „In den vergangenen Jahren kamen in der Regel 30, 40 Menschen mit Hund, Hamster oder Hahn“, schildert die Pfarrerin. Doch die Auswirkungen und Unsicherheiten der Corona-Pandemie schlagen sich nieder. Wegen der vagen Wetterprognose kann die Andacht zudem nicht im Freien stattfinden, stattdessen drinnen mit Mundschutz. Und das gesellige Zusammensein im Anschluss fällt diesmal auch ins Wasser.

Der Gottesdienst für Mensch und Tier bleibt dennoch auch in Zukunft ein fester Termin im Kalender. Zum Abschluss werden alle Zwei- und Vierbeiner gesegnet. „Mögen wir in der Lage sein, alles zu beschützen, was uns anvertraut ist“, formuliert die Pfarrerin – und nimmt es nicht krumm, dass ein Dalmatiner ihre Worte mit einem herzhaften Gähnen quittiert.

Von Christiane Leißner