Hundehalter zahlen in Nobitz ab Januar mehr, Bürgermeister-Bezüge steigen

Nobitz

Beinahe auf den Tag genau vor anderthalb Jahren fusionierte die Kommune Nobitz mit den Wieratalgemeinden Ziegelheim, Frohnsdorf und Jückelberg. Und noch immer beschäftigt das Zusammenwachsen die Verwaltung und den Gemeinderat. Beispielsweise musste dieser in seiner jüngster Sitzung mit zwei Beschlüssen das Ortsrecht weiter angleichen.

Hundesteuer werde an Nachbarkommunen angeglichen

Darunter die Hundesteuersatzung, deren wichtigste Änderung wohl die Erhöhung der Abgaben für den ersten Hund ist. 58 Euro kostet der ab Januar pro Jahr. Den größten Sprung nach oben müssen jene Ex-Wierataler verkraften, die wie in Frohnsdorf bis jetzt nur 30 Euro gezahlt haben. Geringer ist der Anstieg für die Alt-Nobitzer, die bis dato 40 Euro zu löhnen haben.

Gemeinderat Frank Tempel (Linke) fragte nach dem Grund für die Erhöhung. Weil Nachbarkommunen wie Gößnitz bereits auf diesem Niveau die Hundesteuer berechnen, antwortete Kämmerin Janina Werner. Außerdem seien beispielsweise im Wieratal die Hundesteuersatzungen rund 17 Jahre alt gewesen. In dieser Zeit hätten sich die Verwaltungskosten rund um die Hunde und deren Marken deutlich verteuert. Gemeinderat Thomas Nündel ( CDU) gab außerdem zu bedenken, dass Nobitz auf der anderen Seite auch Schulden der Altgemeinden in sechsstelliger Höhe übernommen habe.

Bürgermeisterbezüge werden angehoben

Weniger Diskussion erforderte der Beschluss der Erstreckungssatzung, die besagt, dass eine Reihe von darin aufgeführten Regelungen, wie die Straßenreinigungssatzung, ab Januar auch in den eingemeindeten Gebieten gelten werden.

Beschlossen hat der Gemeinderat zudem, dass mehr Geld für Verwaltungspersonal zur Verfügung steht. Das kommt nicht zuletzt dem Bürgermeister zugute. Rathauschef Hendrik Läbe ( SPD) bekommt eine Erhöhung seiner Bezüge, erhält fortan eine A16-Vergütung. „Das ist ein Zwang, das verlangt neuerdings der Gesetzgeber in Thüringen“, erläuterte Graichen. In der ab nächstes Jahr gültigen Besoldungstabelle des Landes sind in der Gruppe A16 Monatsverdienste zwischen rund 6000 und 7500 Euro vorgesehen.

Darüber hinaus werde in Nobitz eine neue Stelle geschaffen – für einen Drohnen-Projekt-Beauftragten. „Die Ausgabe wird aber zu 100 Prozent gefördert“, betonte Graichen.

Weitere Beschlüsse im Gemeinderat Einstimmigbeschloss der Gemeinderat die Reparatur der Straße zwischen Werkssiedlung und Alwo in Kotteritz. Für rund 25 000 Euro kann dort die Fahrbahndecke erneuert werden. Reichlich 31 000 Euromuss Nobitz für die Planung der Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Wasser-Zweckverband ZAL in Ehrenhain ausgeben. Im Zuge der Arbeiten an der Bundesstraße 180 erneuert die Gemeinde Gehweg und Straßenbeleuchtung. Die Kostenfür Fäkalschlammentsorgung in den Ortsteilen mit Wasserversorgung werden sich im kommenden Jahr zwischen 29 und 55 Euro einpendeln. Genauer könne das noch nicht angegeben werden, so Hauptamtsleiter Ralf Graichen, weil noch nicht klar ist, welches Klärwerk zukünftig die Nobitzer Fäkalien abnimmt.

Von Jörg Reuter