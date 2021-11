Hunderte Bäume: Die größte Streuobstwiese im Altenburger Land soll weiter wachsen

Langenleuba-Niederhain/Lohma

Zehn Apfelbäume und zwei Walnüsse sind die ersten Neupflanzungen auf der Streuobstwiese in Lohma. Hartmut Schmidt vom Landschaftspflegeverband Altenburger Land (LPV) brachte in der vergangenen Woche mit seinen Helfern alte hochstämmige Sorten, wie Baumanns Renette und Helios, in die Erde. „Wir pflanzen bewusst im Spätherbst, wenn Vegetationsruhe ist“, erklärt Hartmut Schmidt. In einem feuchten Jahr wie diesem müsse man sich auch nicht ums Angießen kümmern. Möglich wurde die Aktion durch die finanzielle Unterstützung der Sparkassenstiftung Altenburger Land. Sie gab 1000 Euro für die Pflanzungen.

Lebensraum für Wendehals, Steinkauz und Gartenbaumläufer

Die Lohmaer Wiese mit rund 600 alten Obstbäumen auf knapp acht Hektar ist die größte im Altenburger Land. Streuobstwiesen sind in Thüringen gesetzlich geschützte Biotope und in ihrem Bestand stark gefährdet. Um sie zu erhalten, braucht es einen regelmäßigen Baumschnitt, Nachpflanzungen und eine extensive Beweidung. Diese verhindert ein Verbuschen der Flächen und bietet Lebensraum für Vogelarten wie Wendehals, Grünspecht, Gartenbaumläufer und Steinkauz. Letzterer ist in Thüringen bereits vom Aussterben bedroht.

Totholz wird zu Spechtbäumen

Wo sonst von Frühjahr bis Herbst unter hochstämmigen Obstbäumen das Rote Höhenvieh der Agrargenossenschaft am Leinawald grast, wurde Mitte November nicht nur nachgepflanzt, sondern auch verschnitten. Der letzte Schnitt der alten Kirschen, Äpfel und Birnen liege bereits mehrere Jahrzehnte zurück, erklärt Baumwart und Holzfäller Gunar Melzer. Schon im vergangenen Jahr nahmen er und seine Spezialkletterstaffel sich des Rückschnittes von 200 Obstbäumen an. In diesem Herbst kamen weitere 200 dazu. Die insgesamt dreijährige Pflegemaßnahme wird vom Umweltministerium mit 50 000 Euro jährlich gefördert. Morsche und abgestorbene Bäume werden dabei bewusst stehen gelassen. „Alles was sicher ist, darf stehenbleiben und dient als Lebensraum für Spechte und Insekten. Tote Bäume werden durch den Schnitt lediglich gesichert, dass nichts rausbrechen kann“, erläutert Gunar Melzer.

Den Baumschnitt auf der Lohmaer Streuobstwiese übernahmen in diesem Jahr rumänische Fachkräfte. Quelle: Mario Jahn

Landschaftspflegeverband will bis zu 100 Obstbäume nachpflanzen

Streuobstwiesen sind als Gegenstück zu intensiv bewirtschafteten Obstplantagen besonders wertvoll und mitunter der letzte Rückzugsort für Vögel, Fledermäuse und Insekten. Die Umsetzung der Baumpflegemaßnahmen ist für die gesamte Lohmaer Streuobstwiese bereits durch Fördermittel abgedeckt. Das ehrgeizige Vorhaben des Landschaftspflegeverbandes, in den nächsten Jahren bis zu 100 hochstämmige Obstbäume nachzupflanzen, ist hingegen noch auf die finanzielle Großzügigkeit von Spendern angewiesen.

Von Dana Weber