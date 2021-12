Hunderte „Spaziergänger“ machen in Altenburg gegen Corona-Schutzmaßnahmen mobil

Altenburg

Die Situation ähnelt sich Montag für Montag: Kurz vor 18 Uhr strömen plötzlich zahlreiche Menschen aus den Seitenstraßen in Richtung Brüderkirche, versammeln sich auf dem Platz vor dem Gotteshaus und warten auf den Glockenschlag. Es sind vor allem Personen im Alter zwischen 30 und 50, einige haben Kinder dabei, einige auch Kerzen. Seit mehreren Wochen geht das bereits so, die Zahl der Teilnehmenden ist gestiegen. An diesem Montag schätzt die Polizei die Versammlung auf etwa 650 Leute.

Quelle: Mario Jahn

Der Grund für die abendliche Zusammenkunft wird im Gespräch deutlich: Es sei ein stiller Protest gegen die Corona-Politik, heißt es immer wieder. Von „unsäglichem Druck auf Ungeimpfte“ ist die Rede, von „falschen Statistiken“, Ablehnung des Covid-19-Impfstoffs und „Angstmacherei“. Die Protestierenden wollen mit der Aktion eine Ende der staatlichen Maßnahmen erwirken – so mancher sieht sich dabei nach eigenem Bekunden in der Tradition der Montagsdemonstrationen 1989 in der DDR.

Deklariert ist das Ganze nicht als Veranstaltung, sondern als „Spaziergang“. Pünktlich um 18 Uhr setzen sich einige in der Menge in Bewegung, die anderen folgen in einem lang gezogenen Tross durch die Gassen der Innenstadt – dreimal über den Markt, die Baderei, den Kornmarkt. Etwa eine Dreiviertelstunde später löst sich die Zusammenkunft auf.

Die Route der „Spaziergänger“ führt auch über den Kornmarkt. Quelle: Mario Jahn

Die Polizei ist die gesamte Zeit vor Ort, jedoch mit nur rund einem Dutzend Beamten. Die bleiben zumeist im Hintergrund, sperren bei Bedarf mal die Moritzstraße, mal die Brüdergasse ab. Der „Spaziergang“ verläuft an diesem Abend ohne Zwischenfälle und geräuscharm. Keine Rufe, nur leises Stimmengewirr – bis auf einen Mann mit Megafon, der sich als Angereister aus Frohburg zu erkennen gibt. Die Bürgerbewegung Frohburg sei nach Altenburg gekommen, um „euch zu unterstützen“. Im Gegenzug bittet der Redner die Zuhörerschaft, direkt im Anschluss zu einem gleichgelagerten „Spaziergang“ nach Frohburg zu kommen.

Dass die Coronamaßnahmen-Gegner den Schulterschluss suchen, zeigt sich auch in der Teilnehmerschaft am Montagabend in Altenburg. Neben vielen Passanten, die zu Fuß gekommen sind, zum Beispiel aus Altenburg-Südost, sind auch reichlich Teilnehmende per Auto angereist – zum Teil aus Weißenfels, Zeitz, Hohenstein-Ernstthal und Borna.

Die Polizei beobachtet, hält sich aber zurück. Quelle: Mario Jahn

Die Polizei lässt die Menschenmenge gewähren – trotz des allgemeinen Verzichts auf Masken und Abstand. In Thüringen gelten aktuell strikte Kontaktbeschränkungen für Personen, die weder geimpft noch genesen sind. Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) begründete diese bewusste Zurückhaltung in einem Radiointerview am Montag mit „Wahrung der Verhältnismäßigkeit“. Eine Versammlung, wo sich auch Kinder befinden, könne nicht gewaltsam aufgelöst werden.

Von Kay Würker