Hunderte bei Anti-Corona-Spaziergang in Altenburg

Auch in Altenburg hat es den ersten größeren Protest gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie gegeben. Rund 600 Menschen nahmen am Sonntagmittag an einem „ Spaziergang“ durchs Zentrum der Skatstadt teil. Von 11.40 bis etwa 13 Uhr sei die Gruppe auf Markt, Baderei, Kornmarkt und an der Brüderkirche unterwegs gewesen, teilt das Landratsamt als zuständige Versammlungsbehörde auf Anfrage mit.

Verstöße gegen aktuelle Bestimmungen

Die Veranstaltung sei nicht angemeldet gewesen, nach sorgfältiger Abwägung der Beeinträchtigungen der Versammlungsfreiheit gegenüber dem Schutz anderer Rechtsgüter sei entschieden worden, auf eine Auflösung zu verzichten. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen und Einsatzkräften präsent.

Im Zuge der Veranstaltung seien auch Verstöße gegen die aktuell geltenden Bestimmungen, insbesondere das Abstandsgebot, festgestellt worden, bestätigt das Landratsamt. Die festgestellten Verstöße würden nun im Nachgang verfolgt, so die Behörde.

Hitzige Diskussionen, insgesamt noch ruhige Stimmung

Von diesen zeugen auch Fotos und Videoaufnahmen, die in sozialen Medien kursieren. Darauf sind immer wieder Gruppen von Menschen zu sehen, die ohne Mund-Nasen-Schutz eng beieinander stehen. Auch verbale Anwürfe auf anwesende Polizeibeamte sind dokumentiert.

So zeigt eine Szene, wie Andreas Pöhler, Leiter der Polizeiinspektion Altenburger Land, versucht, einen für ihn offensichtlichen Initiator der Veranstaltung als Versammlungsleiter verantwortlich zu machen. Dieser lehnt dies mit Verweis auf den vermeintlich privaten Charakter des Spaziergangs jedoch ab. Umstehende mischen sich teils aggressiv in die Diskussion ein. Insgesamt, so ist aus Teilnehmerkreisen zu hören, sei die Veranstaltung jedoch recht ruhig geblieben.

