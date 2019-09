Hundewiese hinterm Haus: „Das Gekläffe macht mich krank“

Altenburg

Rund 1500 Hunde gibt es in Altenburg. Und mindestens ebenso viele Halterinnen und Halter, die mit ihren Tieren ums Eck laufen oder die Vierbeiner mal leinenlos toben lassen. Für solche Zwecke hat die Stadtverwaltung spezielle Wiesen abgesteckt. Dort sollen Waldi & Co. ihren Platz haben, ohne andere zu stören. Allerdings ist diese Rechnung ohne die Akustik gemacht. An der Hundewiese hinterm Marstall gibt es deshalb seit Monaten Zoff.

Er wolle seinen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen, sagt der 73-Jährige, der gleich nebenan wohnt. Er sei, weil er sich beschwert habe, schon angegangen worden. „Aber ich muss feststellen: Der Lärm macht mich krank. Den ganzen Tag dieses Gekläffe, das ist nicht zum Aushalten.“ Nur einige Meter trennen die Hundewiese von dem Wohnblock am Hausweg, wo der Rentner und seine Frau seit 24 Jahren wohnen. Vom Balkon und vom Schlafzimmer aus schauen die beiden genau auf den Tummelplatz der Vierbeiner. Der Blick an sich ist schön: leichte Hanglage, viel Grün. Lange sei es hier auch herrlich ruhig gewesen, schildert der Anwohner. Zwar ist das Areal hinterm Haus schon seit Längerem bei der Stadt als Hundewiese deklariert. „Aber es wurde in den vergangenen Jahren nicht groß genutzt und gepflegt. Gras und Brennnesseln wuchsen hoch, wir hatten hier sogar schon Rehe.“

Ersatz für Wiese an Zwickauer Straße

Die Situation änderte sich, als die umzäunte Hundewiese in der Zwickauer Straße weichen musste. Dort steht jetzt das Theaterzelt. „Wir suchten nach einer Möglichkeit, den Hundehaltern eine Alternative anzubieten“, erklärt Marcel Schmidt, Referent des Oberbürgermeisters. Deshalb wurde die Wiese am Parkplatz hinterm Marstall mit Zaun versehen. Die Vierbeiner können dort nun frei laufen, ohne zu entwischen. Eine Lösung, die von Tierbesitzern gut angenommen werde.

Die Stadtverwaltung habe es sich zu einfach gemacht, schimpfen hingegen Anwohner in dem Zwölf-Mietparteien-Block am Hausweg, beschwerten sich beim Vermieter SWG und in Bürgersprechstunden. „Nein, einfach war es nicht“, weist Marcel Schmidt den Vorwurf zurück. „Wir haben lange nach einem Platz gesucht, der sich weitab von Wohnbebauung befindet.“ Beinahe hätte das auch geklappt: in der Poststraße. „Alle Beteiligten waren einverstanden: die Hundehalter, mit denen wir in Kontakt stehen, und auch die AG Erinnerungskultur hinsichtlich des nahen Ex-Hasag-Geländes.“ Doch dann kam der Hinweis des zuständigen Landesamtes: Möglicherweise müssen Fördermittel für die Erschließung des Gewerbegebietes zurückgezahlt werden, wenn die Gewerbefläche zur Hundewiese wird. „Dass die Nutzung nur temporär erfolgt, spielte da keine Rolle“, berichtet Schmidt.

Die Hundewiese unter Bäumen ist offiziell ausgewiesen. Quelle: Mario Jahn

Im Blick gewesen sei auch eine Fläche am Tierheim, doch die sei bereits an einen Schafzüchter verpachtet. Gegen die Nutzung der Streuobstwiese am Südbad habe die Umweltbehörde interveniert. Und ein ausgedientes Gärten-Areal an der Zwickauer Straße, das zunächst ebenfalls viel versprechend war, stecke zu tief in vertraglichen Vereinbarungen mit dem Regionalverband der Kleingärtner.

Polizei wurde sensibilisiert

Die gebellgeplagten Anwohner am Hausweg beschwichtigt das kaum. Um die Situation dort etwas zu entschärfen, appellierte die Stadtverwaltung im Juli öffentlich an die Hundehalter, sich an die Nutzungszeiten der Wiese von 6 bis 22 Uhr zu halten, stellte ein Schild auf und sensibilisierte die Polizei: „Wir haben die Beamten darum gebeten, bei Anwohnerbeschwerden die Personalien von Hundebesitzern aufzunehmen, die sich nicht an die Zeiten halten, damit das Ordnungsamt reagieren kann“, so Schmidt.

Doch gegen den Lärm tagsüber helfe das nicht, sagt der 73-Jährige im Hausweg. „Da sitzen einige, die viel Zeit haben, ihr Bier trinken und dabei stundenlang die Hunde toben lassen.“ Marcel Schmidt sichert zu, das Thema im Blick zu behalten. „Wenn es wirklich nicht funktioniert, müssen wir etwas anderes ausprobieren. Vielleicht die Fläche etwas verkleinern, um den Abstand zum Haus zu vergrößern.“

Von Kay Würker