Margot Honecker, Imelda Marcos und Leïla Ben Ali sind am Sonntag gemeinsam im Altenburger Theaterzelt zu erleben: In Theresia Walsers bitterböser Satire „Ich bin wie ihr, ich liebe Äpfel“ schlüpfen Mechthild Scrobanita, Sabine Schramm und Alexandra Sagurna in die Rollen. Zum Theaterfrühstück wurde auf die Premiere eingestimmt.