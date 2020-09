„Ich finde Sie faszinierend“ – Meuselwitzer Schüler sprechen mit Holocaust-Überlebender

Meuselwitz

Direkt mit einer Überlebenden des Holocaust zu sprechen – diese Gelegenheit bekamen am Freitag die Schüler des Meuselwitzer Seckendorff-Gymnasiums. Diese besondere Geschichtsstunde organisierte die Schule mit Hilfe eines Bildungsprojekts der „Achava Festspiele“. Moderator Martin Kranz leitete in die Veranstaltung ein. „Achava ist hebräisch und bedeutet Brüderlichkeit und Geschwisterlichkeit. Unsere Arbeit besteht darin, ins Gespräch zu kommen und miteinander über das Geschehene zu sprechen“, so Kranz – am Freitag mit Bezug auf den industriellen Massenmord an Juden und anderen Minderheiten durch die Nazis im Dritten Reich.

Wichtig war es ihm zu zeigen, was damals passiert ist und was die Schüler heute daraus lernen können. Die eingeladenen Zeitzeugen bei solchen Versammlungen haben meist unterschiedliche Lebensgeschichten. In Meuselwitz sprach am Freitag die Auschwitz-Überlebende Éva Fahidi. Die 95-Jährige wurde Mithilfe eines Videoanrufs in die Aula des Gymnasiums projiziert. Ganz groß erschien sie an der Aulawand. Auch auf Schüler und Moderatoren wurden Kameras gerichtet. Mit einem Stück von Bach wurde eine gewisse Grundstimmung in den Raum gebracht. Die Schüler schienen entspannt und ruhig.

Anzeige

„Ich habe überlebt, ich muss reden“

Dann stellte sich Éva Fahidi, die gutes Deutsch kann, vor. Doch erst seit kurzem spricht die Holocaust-Überlebende über das, was ihr im Krieg geschehen ist. „Ich war 60 Jahre still. Doch dann habe ich mir gedacht: Ich möchte nicht, dass sowas noch einmal passiert. Ich möchte nicht, dass noch einmal jemand so viel Schmerz und Hass spüren muss. Ich habe überlebt, ich muss reden“, schilderte die Dame.

Weitere LVZ+ Artikel

Um ihre Geschichte und die von vielen anderen Menschen publik zu machen, produzierte die Künstlerin einen Film. „Die Euphorie des Seins“ ist ein Kinofilm, der schon auf Filmfesten gespielt wurde. Den Schülern wurde eine gekürzte Version von einer halben Stunde gezeigt. Dabei war es ungewöhnlich still im Raum. Ebenso sah man den Schülern einen gewissen Ekel im Gesicht an. Die ein oder andere Träne musste ebenfalls fließen.

In der anschließenden Fragerunde bemerkte man die Begeisterung der Schüler für die ältere Dame. Sätze wie „Ich finde Sie faszinierend“ oder „Ich bin total beeindruckt, wie offen Sie darüber sprechen können“ fielen in den Raum. Eine zweite Moderatorin, die ebenfalls Schülerin des Gymnasiums war, stellte Fragen an Éva Fahidi – Fragen, die sich die Schüler vorher überlegt hatten. Eine lautete: „Wurden sie in Auschwitz von den Männern dort angefasst?“ Fahidis Antwort: „Die Frauen waren voller Dreck, haben gestunken und waren verwahrlost. Uns hat man nur angebrüllt und erniedrigt.“ Die Schüler waren sichtlich geschockt.

„Man muss darüber nachdenken, was Hass alles bewirken kann“

Ebenfalls ging die Überlebende auf den Rechtsextremismus, der immer noch stark vertreten ist, ein: „Ich bin enttäuscht, dass es sowas überhaupt noch gibt und dass man nicht aus dem Vergangenen gelernt hat. Man muss darüber nachdenken, was Hass alles bewirken kann.“ Immer mehr begeistert schienen die Schüler von der 95-Jährigen. Marlene, eine Schülerin des Kurses, erzählt, dass sie von den Worten der alten Dame zu Tränen gerührt war.

Mit einem Abschlusslied wurde der Videoanruf beendet. Doch vorher formulierte Éva Fahidi zum Abschied einen Satz, der sich wahrscheinlich in den Köpfen aller eingeprägt hat: „Ich habe mein ganzes Leben in Hass und Angst gelebt. Lasst euch nicht vom Hass leiten. Ich will ein Leben ohne Hass, ohne Leid und ohne Angst.“ Im Anschluss bedankte sich Lehrerin Schroth für das große Interesse der Schüler und die Fülle an Lebensweisheiten die die Schüler durch Éva Fahidi und Achava sammeln konnten.

Von Lisa-Marie Meyner