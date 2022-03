Altenburg

Eigentlich hatte der Altenburger Gewerbeverein am Mittwochabend zum Händlerstammtisch eingeladen, um über Ideen zum Frühlingstag am 14. Mai zu beraten. Dieses sogenannte Frühlings-Shopping für die ganze Familie war als kleiner Ersatz für die Corona bedingt abgesagte Frühlingsnacht gedacht (die LVZ berichtete). Bis zum Nachmittag und damit länger als sonst üblich an einem Sonnabend sollten die Geschäfte der Innenstadt öffnen und mit möglichst vielen Ideen wieder auf sich und ihr Angebot aufmerksam machen. Doch daraus wird nun nichts. Der Vorschlag des Vereinsvorstands fiel bei den Anwesenden mit Pauken und Trompeten durch. Allerdings sei angemerkt, dass überhaupt nur neun Gewerbetreibende – darunter wiederum nur sechs „echte“ Händler – der Einladung gefolgt waren. Rund 60 Einladungen hatte der Vereinsvorsitzende Michael Trommer verschickt.

Der Sonnabendnachmittag sei denkbar ungeeignet, um Kunden in die City zu ziehen, argumentierte beispielsweise Achim Dathe, Inhaber des Meeresbuffets. „Ab 13 Uhr ist die Stadt leergefegt“, pflichtete ihm Julia Reinhold, Inhaberin der Schnuphase’schen Buchhandlung, bei. Nicht zuletzt sei es auch eine Frage der Wirtschaftlichkeit, wenn sich längere Öffnungszeiten nicht im Umsatz niederschlagen. Mit den gleichen Argumenten wurde auch das Angebot, sich mit einem verlängerten Samstag am 30. April am Tanzmarkt zu beteiligen, abgelehnt. Erfahrungsgemäß hätten größere Events in der Stadt bislang nie dazu geführt, dass die Leute in die Geschäfte strömen, so Kathleen Thieme von der Parfümerie Burger.

Schnitzeljagd ist noch nicht vom Tisch

Dabei wollten die Tanzmarkt-Organisatoren – die Tanzraum-Chefin Anja Losse, die Stadtmensch-Initiative und die Stadtverwaltung – die Händler von ihrer Veranstaltung profitieren lassen. „Wir wollen eine Schnitzeljagd organisieren, die die Leute in die teilnehmenden Geschäfte führt. Das ist unser Angebot, wieder ein Gemeinschaftsgefühl zu schaffen“, so Losse. Schließlich soll am 30. April von 11 bis 17 Uhr auf dem Markt richtig was los sein, zahlreiche Tanzensembles des Altenburger Landes auf einer Bühne auftreten, garniert mit musikalischen Einlagen – etwa vom Gospelchor „Colours of Soul“ und den Como-Vento-Trommlern.

Dennoch scheint die Schnitzeljagd noch nicht ganz vom Tisch zu sein. Denn es gebe durchaus Interesse, etwa vom Modehaus Fischer, sich zu beteiligen und am 30. April länger zu öffnen, sagte Anja Losse der LVZ. Sie will nun noch weitere Gespräche führen. „Wenn zehn Händler mitmachen, sollte es funktionieren.“ Doch das müsse im Team noch beraten werden.

Gewerbeverein sucht Ersatztermin

Der Gewerbeverein selbst ist nun auf der Suche nach einem neuen Termin für einen Frühlingsnacht-Ersatz. Es soll, so waren sich zumindest die Anwesenden einig, auf jeden Fall ein Freitagabend sein. Am nächsten Mittwoch will man sich wieder treffen und bis dahin möglichst viele Händler persönlich ansprechen, um an dieser neuen Runde teilzunehmen und am Ende mitzumachen. „Ich freue mich über jede Idee. Die Stadt wird es auf jeden Fall unterstützen“, so Wirtschaftsförderer Tino Scharschmidt.

Sandra Kretschmann neue Chefin des Altenburger Gewerbevereins Die Inhaberin eines Fachgeschäftes für Uhren und Schmuck auf dem Altenburger Markt, Sandra Kretschmann, ist neue Vorsitzende des Altenburger Gewerbevereins. Sie wurde am Mittwoch im Anschluss an den Händlerstammtisch auf einer Vereinssitzung gewählt. Die 45-Jährige tritt die Nachfolge von Immobilienmakler Michael Trommer an, der die Geschäfte seit September führte und aufgrund anderer ehrenamtlicher Verpflichtungen nicht wieder antrat. Der Gewerbeverein hat damit seit seiner Gründung vor zweieinhalb Jahren bereits den dritten Chef, nunmehr also eine Chefin. Kretschmann ist bisher vor allem als CDU-Fraktionsvorsitzende im Altenburger Stadtrat bekannt. Dem neuen Vereinsvorstand gehören außerdem Michael Trommer, Björn Petersen (er war der erste Vorsitzende), Susann Steinicke und Susann Seifert an.

Von Ellen Paul