Beim Geld hört bekanntlich die Freundschaft auf: Das bekam Landrat Uwe Melzer (CDU) am Mittwoch im Kreistag zu spüren. Denn dort wurde ihm vorgeworfen, einen Beschluss zur Verteilung zusätzlicher Corona-Hilfsgelder zu ignorieren. Historisch war die Sitzung aber auch abseits dieses Streits.

Im Kreistag ging es am Mittwoch rund: So wurde unter anderem Landrat Uwe Melzer (links am Mikro) vorgeworfen, einen Beschluss des Gremiums zur Verwendung von Corona-Hilfsgeldern ignoriert zu haben. Quelle: Mario Jahn/Archiv