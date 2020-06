Altenburg

Wer sich in Altenburg auf die Spuren des illegalen Sperrmülls begibt, kann etwas erleben. Kaum in der Albert-Levy-Straße eingeparkt, steht schon der erste Anwohner da. „Sobald ein Müllhaufen weggeräumt wurde, liegt der nächste da“, sagt er am Mittwoch verzweifelt und zeigt auf Unrat auf der Wiese vor seinem Wohnhaus.

Ärger und Wissen über Verursacher

Immer wieder wird Müll in der Altenburger Albert-Levy-Straße illegal entsorgt und ärgert die Anwohner. Quelle: Thomas Haegeler

Ein ausrangierter Koffer steht dort genauso seit Tagen herum wie ein ramponierter Bürostuhl und ein Kinderbuggy. Garniert wird das Ganze mit einer aufgerissenen Mülltüte. Deren Inhalt – Computerspiele, Klamotten, eine Sitzerhöhung fürs Auto – verteilt sich über den Rasen. Höchstens einen Tag sei es sauber, meint der Rentner resigniert. „Es wird ja auch immer nur abgeholt, wenn es groß in der Zeitung gestanden hat.“ Er habe manchmal das Gefühl, als stünden Leute an den Fenstern und warteten nur darauf, etwas hinlegen zu können.

Eine Auffahrt weiter in der Levy-Straße weiß eine ältere Dame, die gerade ihren Restmüll runterbringt, genau, wer dort Teile eines Betts, eines Tischs und eines Schranks hat liegen lassen. „Der Mann wohnte nebenan“, erzählt sie. „Er ist aber nach Bulgarien zurück.“ Knappe zwei Wochen sei das her.

Ausländer und Mülltouristen

Waren es Müll-Touristen, die diese Dinge in der Altenburger Albert-Levy-Straße illegal entsorgt haben? Quelle: Thomas Haegeler

Auch der nächste Nachbar hat für den illegalen Müll vor allem aus dem Ausland kommende Mitbewohner im Verdacht. „Da zieht oft jemand ein oder aus – meist abends oder nachts“, berichtet er. „Und am nächsten Tag liegt das Zeug da.“ An der Hauptstraße gebe es zudem Mülltourismus. „Da kommen Leute und laden ihr Zeug ab.“ Er habe das auch schon der Abfallwirtschaft des Kreises mitgeteilt. Dort habe man aber abgewiegelt oder sich herausgeredet.

Kreisbehörde lässt Meldungen und Beschwerden abprallen

Auch diese Stelle in der Otto-Dix-Straße gehört seit Jahren zu den Schwerpunkten illegaler Müllentsorgung. Quelle: Thomas Haegeler

Das bestätigt ein Hausmeister in der Levy-Straße, der erzählt, dass das Ordnungsamt den Müll schon wenige Stunden zuvor fotografiert habe. „Wir haben schon öfter Müllhaufen beim Landratsamt oder beim Entsorger gemeldet“, sagt er. „Da hieß es: Wir sollen es wegräumen.“ Wochenlang sei nichts passiert. „Obwohl der Kreis zuständig ist.“ Inzwischen habe man aufgegeben. „So schlimm ist es nur in Altenburg“, ergänzt der Mann mittleren Alters und zwei seiner Kollegen nicken. Eine Einschätzung, die sich aus Erfahrungen aus anderen Städten bis nach Westsachsen speise.

Im hinteren Teil der Siegfried-Flack-Straße kann man schon länger Reste von Sanierungsarbeiten bewundern. Quelle: Thomas Haegeler

Und in der Tat schieben Landratsamt und Kreisabfallwirtschaft die Verantwortung gerne ab. So behauptete die Behörde so lange, dass man für illegalen Müll nicht zuständig sei, bis das übergeordnete Landesamt für Umwelt dies per Machtwort klarstellte. Doch selbst danach und trotz sich stetig wiederholender Probleme betonte Kreisabfallchefin Andrea Gerth, dass die Entsorgung einwandfrei funktioniere. Ein Missstand, der zuletzt auch Kommunalpolitiker von der Linken und Pro Altenburg auf die Palme brachte.

Seit drei Wochen keine Antworten

Noch ziemlich frisch ist diese Dreckecke in der Ahorn-/Ecke Eschenstraße. Quelle: Thomas Haegeler

Zudem lässt die Kreisverwaltung eine OVZ-Anfrage zu Ursachen und möglichen Lösungen des Müllproblems in der Skatstadt seit drei Wochen unbeantwortet. Sei zunächst Andrea Gerth als einzige auskunftsfähige Mitarbeiterin nicht da gewesen, erklärte ein Behördensprecher, habe er dann selbst vergessen nachzufragen und nun weile die Kreisabfallchefin im Jahresurlaub. So gibt es weder Antworten dazu, warum in Altenburg immer wieder Müll wochenlang herumliegt oder ob es wegen der Corona-Krise zuletzt Einschränkungen in der Entsorgung gab, noch zu möglichen Lösungen.

Größter Müllberg in Südost

Bei der jüngsten Aufräumaktion vergessen wurde dieser Unrat vor der Birkenstraße 1. Er liegt schon Wochen. Quelle: Thomas Haegeler

Deswegen müssen sich auch Anwohner der Otto-Dix-Straße mit immer neuen Müllhaufen abfinden. Der letzte große Berg zwischen den Kopfbauten vor der Wenzelhalle ist zwar weg, aber es liegt schon wieder neuer Unrat herum. Gleiches gilt für den hinteren Teil der Siegfried-Flack-Straße. Wie ein Hausmeister erzählte, habe dort drei Wochen lang Müll von Sanierungsarbeiten herumgelegen – inklusive Schieferplatten. Die Reste lassen sich auch heute noch bestaunen.

Der bei weitem größte Haufen liegt derzeit aber in Altenburg-Südost. Wie lange sich der halbe Hausstand schon unter einem Baum in der Pappel-/Ecke Kastanienstraße verteilt, konnte kein Anwohner genau sagen. Mindestens aber sieben Tage. Anfang dieser Woche kamen zudem noch ein Bett, eine Stereoanlage und weiterer Müll in der Eschen-/Ecke Ahornstraße dazu.

Problem greift auf Innenstadt über

Seit dem letzten Wochenende hat die illegale Müllentsorgung auch die Altenburger Innenstadt erreicht, wie dieser Haufen in der Schmöllnschen Vorstadt zeigt. Quelle: Thomas Haegeler

Wenigstens liegt nach der letzten Aufräumaktion des Entsorgers Remondis in der Platanen-/Ecke Birkenstraße aktuell kein neuer Müll. Nur vor der Birkenstraße 1 hat man vergessen, einen kleineren Haufen mitzunehmen. Der sich am Mittwoch auftürmende Sperrmüll-Berg vor den Häusern der Nummern 9 bis 16 stellte sich hingegen als angemeldet heraus. Er soll laut Anmelder am Donnerstag abgeholt werden.

War das Problem illegal entsorgten Sperrmülls bisher meist auf die Stadtteile Südost und Nord begrenzt, erreicht es nun auch die Innenstadt. Denn in der Schmöllnschen Vorstadt, gleich neben der Einfahrt zur Tiefgarage Am Roßplan, verschandeln Reste eines Umzugs seit dem Wochenende das Straßenbild. Wann dieser Müll wegkommt, ist ungewiss.

Von Thomas Haegeler