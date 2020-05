Illegaler Müll in Altenburg kommt bald weg

Altenburg

Die Anwohner der von illegal entsorgtem Sperrmüll betroffenen Straßen in Altenburg müssen den unschönen Anblick noch ein paar Tage ertragen. Wie das Landratsamt als zuständige untere Abfallbehörde auf OVZ-Nachfrage mitteilte, sollen die Haufen nun „bis spätestens 6. Juni“ weggeräumt werden.

Viele Fragen bleiben offen

Von Tag zu Tag schlimmer sieht es in der Eschenstraße in Altenburg-Südost aus. Hier verteilt sich der Unrat immer weiter. Quelle: Thomas Haegeler

Anzeige

Die Frage warum diese in den Stadtteilen Südost und Nord bereits seit Wochen herumliegen und bisher nicht entfernt wurden, konnte die Behörde aber genauso wenig beantworten wie die, ob es in dieser Zeit – eventuell wegen der Corona-Krise – Einschränkungen in der Entsorgung gegeben habe. Die dafür zuständige Mitarbeiterin sei erst nächste Woche wieder im Haus, teilte Behördensprecher Jörg Reuter mit.

Weitere LVZ+ Artikel

Bis Mittwochmittag lagen die Müllberge freilich noch herum. Während sich die massivsten in der Platanen-/Ecke Birkenstraße und in der Eschenstraße in Südost und drei kleinere in der Albert-Levy-Straße in Nord im Vergleich zur Vorwoche noch vergrößerten, wurde der in der Otto-Dix-Straße in Nord zwischenzeitlich immerhin zusammengeräumt.

Abstimmungsprozess zu mehr Kontrollen läuft noch

Der illegal entsorgte Müll in der Otto-Dix-Straße in Nord ist binnen der letzten Tage immerhin etwas zusammengeräumt worden. Quelle: Thomas Haegeler

Auf Nachfrage bestätigte das Landratsamt zudem, dass es – wie angekündigt – Anfang März einen Müllgipfel gegeben habe, an dem neben dem Kreis auch Vertreter von Vermietern, des Entsorgers Remondis und der Stadt Altenburg teilnahmen. „Dabei wurde vereinbart, dass alle Beteiligten mehr Kontrollen durchführen, um die Missstände zu beseitigen“, erklärte Reuter dazu. „Abgeschlossen ist der Abstimmungsprozess damit aber noch nicht, die Gespräche sind weiterhin am Laufen.“

Einer der illegalen Müllhaufen in der Albert-Levy-Straße in Altenburg-Nord ist im Vergleich zur Vorwoche gewachsen. Quelle: Thomas Haegeler

Die Kreisverwaltung habe daraufhin die Kontrollen „wesentlich verstärkt“, so Reuter. Demnach fahre „etwa wöchentlich ein Mitarbeiter der unteren Abfallbehörde die beiden Wohngebiete ab, dokumentiert eventuelle illegale Müllhaufen und setzt sich mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb, dem Entsorger, dem Eigentümer des Grundstücks oder, wenn ermittelt, mit dem Verursacher in Verbindung, um zügig die Beräumung zu erwirken.“

Allerdings hat das weder in den vergangenen Wochen noch in den letzten Jahren funktioniert. Denn bereits Mitte 2017 hatten sich die Beteiligten auf einem Müllgipfel auf mehr Kontrollen und mehr Abholungen geeinigt.

Von Thomas Haegeler