Illegaler Sperrmüll: Abfallwirtschaft des Altenburger Landes als Hindernis

Altenburg

Das Problem mit illegalem Müll beschäftigt Altenburg weiter. Nun verdichten sich die Hinweise, dass ausgerechnet der Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft des Altenburger Landes eines der Haupthindernisse auf dem Weg zu möglichen Lösungen darstellt. Obwohl sich Vertreter der Kreisverwaltung, der Stadt Altenburg, der großen Vermieter und des Entsorgers Remondis bereits bei einem Treffen am 6. März über das seit Monaten permanent bestehende Müllproblem austauschten, hat die Chefin der Kreisabfallwirtschaft, Andrea Gerth, bis heute ihre Hausaufgaben nicht erledigt.

Kreisbetriebschefin versucht Verantwortung abzuschieben

Dabei hatte man sich laut Teilnehmern des Müllgipfels im März darauf verständigt, dass Gerth verschiedene dort diskutierte Möglichkeiten prüfen sollte. Dass seither wenig passiert ist und keine Ergebnisse vorliegen, ärgert aber nicht nur Bewohner und Hausmeister in den am stärksten betroffenen Stadtteilen Nord und Südost, sondern auch Teilnehmer der Veranstaltung. Zumal die Chefin des Kreisbetriebes bei dem Gespräch erneut versucht haben soll, die Verantwortung abzuschieben. So habe sie vorgeschlagen, dass die Vermieter separate Sperrmüll-Plätze einrichten sollen, was als wenig zielführend empfunden wurde. Zumal es bereits Müllplätze gebe und der Kreisbetrieb für die Entsorgung verantwortlich sei.

Schnelle Eingreiftruppe oder weniger kostenlose Abholungen

Abgesehen davon gab es aus der Runde auch konkrete Vorschläge. So wurde etwa die Idee besprochen, dass man bei Remondis eine Art schnelle Eingreiftruppe installieren könnte, um die Müllhaufen wenigstens zügig beseitigen zu können, wenn man sie schon nicht verhindern könne. Die Kosten durch zwei oder drei zusätzliche Mitarbeiter und ein weiteres Müllauto könnten durch steigende Gebühren finanziert oder auf alle Kommunen im Kreis umgelegt werden. Um sicher darüber entscheiden zu können, sollte der Kreisbetrieb Abfallwirtschaft eine Modellrechnung vorlegen, was bisher nicht geschah.

Daneben wurde aber auch eine kostenneutrale Alternative diskutiert. So wäre auch denkbar, dass jeder Haushalt im Kreis künftig nicht mehr zwei, sondern nur noch eine Sperrmüll-Abholung pro Jahr frei habe. Die durch die Halbierung gewonnenen Kapazitäten könne man dann wiederum in die Beseitigung der illegal entsorgten Müllhaufen stecken. Ein Einschätzung der Machbarkeit gibt es bislang aber auch hierfür nicht.

Anfrage seit Ende Mai unbeantwortet

Eine entsprechende Anfrage zu Ergebnissen und möglichen Lösungen für das Müllproblem liegt seit Ende Mai unbeantwortet beim Landratsamt. Dabei hatte Landrat Uwe Melzer ( CDU) bereits im Februar Handlungsbedarf gesehen. Erst konnte Andrea Gerth darauf nicht antworten, weil sie nicht da war, dann vergaß es die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit und nun weilt die Abfallwirtschaftschefin im Urlaub. Sieht also ganz so aus, als dauert es länger.

Von Thomas Haegeler