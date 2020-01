Illegaler Sperrmüll verschlechtert Lebensqualität in Wohngebieten

Am Ende ließ sich das Altenburger Neujahrsbaby doch ein wenig mehr Zeit: Am 2. Januar erblickte Brick Seidel im Klinikum Altenburger Land das Licht der Welt – als erstes Kind im neuen Jahr. Auch im vergangenen Jahr konnte in der Einrichtung so mancher neue Erdenbürger begrüßt werden.