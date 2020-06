Im Altenburger Land fehlen an zwölf Schulen Brandschutzkonzepte

Altenburg

Am Rande der Debatte des Kreistags zum neuen Schulnetzplan sind gravierende Mängel beim Brandschutz an den Schulhäusern im Altenburger Land öffentlich geworden. Wie das Landratsamt auf eine Anfrage der Linken mitteilte, fehlen allein für zwölf Gebäude vorgeschriebene Brandschutzkonzepte.

Mängel vor allem in Meuselwitz und Schmölln

„Echt erschreckend“ nennt Linken-Kreisrätin Eileen Nebel (links) die fehlenden Brandschutzkonzepte an Schulen im Altenburger Land. Quelle: Mario Jahn

Anzeige

„Das ist echt erschreckend“, sagte Linken-Kreisrätin Eileen Nebel am Mittwoch angesichts des Umstandes, dass bei mehr als jedem vierten Schulgebäude in Trägerschaft des Kreises kein Brandschutzkonzept vorliegt. Als Beispiele nannte sie neben Grundschulen, die sie nicht näher ausführte, auch das Mehrzweckgebäude des Meuselwitzer Gymnasiums und dessen Turnhalle, das Haus 2 des Schmöllner Förderzentrums sowie die Regelschule Am Eichberg. „Es ist dringend notwendig, dass wir uns darum kümmern.“

Weitere LVZ+ Artikel

Regelschule Dobitschen bekommt Feuertreppe

Die Regelschule Dobitschen bekommt nun die fehlende Feuertreppe. Quelle: Mario Jahn

Besonders freute sich Nebel darüber, dass die Regelschule Dobitschen entgegen den ursprünglichen Plänen des Landratsamts erhalten bleibe und die bisher fehlende Feuerschutztreppe bekomme. Damit könne das gesperrte Obergeschoss des Hauses wieder genutzt werden. „Dort befindet sich auch das Physik-Kabinett.“

Aber auch über die zwölf fehlenden Brandschutzkonzepte hinaus gebe es weitere Mängel, so Nebel. So seien bestehende Konzepte teilweise vor über 25 Jahren das letzte Mal überprüft worden. „Hier sehen wir dringenden Nachbesserungsbedarf. Denn das Konzept soll nicht nur im Brandfall Leben schützen, sondern auch verhindern, dass es zu solchen Katastrophen kommt.“

Von Thomas Haegeler