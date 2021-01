Altenburger Land

Lange galt das Offenhalten der Schulen als das Nonplusultra im zweiten Lockdown. Bis es nicht mehr ging. Seit 16. Dezember heißt es nun auch in Thüringen für die Schülerinnen und Schüler wieder, zu Hause zu lernen. Vorerst bis zum 22. Januar. Dann beginnen die vorgezogenen Winterferien. Einzige Ausnahme: die sogenannten Schulabgänger-Klassen. Sie können seit einer Woche in Prüfungsfächern Präsenzunterricht erhalten, Klausuren und Klassenarbeiten schreiben oder erste Prüfungen absolvieren. Ob und wie das funktioniert, hat die LVZ in Gymnasien sowie Regel- und Berufsschulen des Altenburger Landes erfragt – mit ganz und gar unterschiedlichen Resultaten.

Gymnasien: Zwischen Kolloquium und Zuhause-Bleiben

„Es ist sehr gut angelaufen, wir sind sehr zufrieden“, zieht der stellvertretende Schulleiter des Altenburger Friedrichgymnasiums, Steffen Busch, ein überaus positives Fazit des ersten Tages. In der Geraer Straße startete wie in anderen Gymnasien auch der Präsenzunterricht erst am Montag, denn am 18. Februar beginnt für die 12. Klassen offiziell das zweite Schulhalbjahr. Alle rund 60 Schüler und zehn Lehrer waren an Deck. Unterricht wurde in den Kernfächern Deutsch, Mathe und Englisch angeboten, denn in einem davon muss auf jeden Fall eine schriftliche Prüfung abgelegt werden. Welches Fach sie belegen wollten, haben die Schüler zur – natürlich zeitversetzten – Zeugnisübergabe am Freitag entschieden. „So konnten wir sehr gut planen“, sagt Busch. Maximal 15 Schüler sitzen in einem Raum, im Gebäude besteht Maskenpflicht. Alle hoffen, dass es auch in anderen Prüfungsfächern so weitergehen kann, denn der Präsenzunterricht sei durch nichts zu ersetzen.

Für die Abiturienten des Schmöllner Roman-Herzog-Gymnasiums indes war am Montag noch mal Zuhause-Lernen angesagt. Unterricht in den Prüfungsfächern, jeweils sechs Stunden täglich, gibt es jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags. „Für die in Gruppen aufgeteilten 31 Abiturienten haben wir ausreichend große Räume. Zudem haben wir das Tragen einer Maske auch im Unterricht angeordnet“, so Direktorin Martina Pleuse. Im Meuselwitzer Seckendorff-Gymnasium bleibt dies vorerst eine Empfehlung. Auch hier ging der erste Tag reibungslos über die Bühne, freut sich Schulleiterin Monika Fuchs. Ebenso wie Altenburger Lerchenberggymnasium, dort gab es ihn allerdings schon in der Vorwoche. „In dieser Woche starten wir sogar schon mit der ersten Prüfung“, erläutert Direktorin Simone Preißler. Die Schüler verteidigen in kleinen Gruppen im Kolloquium ihre Seminarfacharbeiten. „Das wollten wir nicht mehr bis nach den Ferien aufschieben.“

Einzig im Christlichen Spalatin-Gymnasium Altenburg bleibt es vorerst auch für die 12. Klassen beim Home-Schooling. Denn Schulleiterin Birgit Kriesche hat am Donnerstag die Reißleine gezogen. „Der Unterrichtsplan für die 36 Zwölftklässler war schon vorbereitet, doch angesichts eines solch hohen Corona-Inzidenzwertes im Altenburger Land war das unserer Meinung nach nicht zu verantworten. Diese eine Woche vor den Ferien macht das Kraut auch nicht mehr fett.“ Kriesche hofft auf eine Besserung der Situation Anfang Februar.

Ebenso unterschiedlich wie beim Unterricht zeigt sich auch der Umgang mit den Corona-Schnelltests. Seit Montag hat das Thüringer Kultusministerium diese Möglichkeit auch auf Schüler im Präsenzunterricht ausgeweitet. Die meisten Gymnasien wollen sie machen, nicht alle können sie. Während im „Spalatin“ dank der Unterstützung einer Altenburger Arztpraxis diese Tests für Lehrer und probeweise einige Schüler schon im Herbst erfolgreich angelaufen sind, will Schmölln am Dienstag damit starten. Die Suche nach einer Arztpraxis – die Tests müssen von medizinischem Fachpersonal durchgeführt werden – war in der Sprottestadt von Erfolg gekrönt. In Meuselwitz und am Lerchenberggymnasium leider noch nicht. Letzteres hofft nun auf eine Unterstützung vom DRK. Und das Friedrichgymnasium steht noch ganz am Anfang, muss erst noch die Formulare an Schüler und Eltern zur Test-Genehmigung verteilen.

Berufsschulen: Die Prüfungen sind gesichert

An der Euro Akademie Altenburg herrscht ebenfalls wieder Betrieb in den Klassenzimmern. Konkret betroffen sind die Kinderpfleger im zweiten Ausbildungsjahr sowie die Erzieher im dritten Ausbildungsjahr, die sich bereits in der Prüfungsphase befinden, wie Leiterin Katrin Staude erklärt. Um die Ansteckungsgefahr zu minimieren, wird auch in ihrer Einrichtung auf die Einhaltung der Mindestabstände im Klassenzimmer gesetzt, „zudem müssen auch im Unterricht Masken getragen werden“, so Staude. Parallel dazu liefen derzeit Absprachen mit möglichen Partnern, um Schnelltests in der Schule zu ermöglichen. Ansonsten gelte auch für die Schüler, Kontakte soweit wie möglich zu reduzieren.

Infektionsschutz wird auch an der Johann-Friedrich-Pierer-Schule groß geschrieben. Die rund 35 Schüler, die sich dort derzeit im Präsenzunterricht auf ihren Realschulabschluss an der Berufsfachschule vorbereiten, sind in Gruppen zu maximal zehn Personen aufgeteilt, erläutert Schulleiter Ralf Herzer. Gepaukt werden die Abschlussfächer Deutsch, Englisch und Mathe sowie – je nach Klasse – Ernährung oder Technik. „In den Räumen werden die Abstandsregeln eingehalten, darüber hinaus gilt für Schüler und Lehrer Maskenpflicht“, zählt er auf. Die Akzeptanz für die Maßnahme sei durch die Bank groß. Enormen Rückhalt erlebe man auch aus den Partnerbetrieben der Schule. Zudem sei es nach wie vor möglich, alle anstehenden Zwischen- und Abschlussprüfungen durchzuführen. In Sachen Schnelltests habe man mit der Organisation begonnen, so Herzer, und entsprechende Einverständniserklärungen an die Schüler verteilt. Nun suche man nach einer Arztpraxis, die das Vorhaben unterstütze.

Regelschulen: Lernen im Wechselmodell

Auch an der Luckaer Regelschule sind die Schüler der Abschlussklassen des Hauptschulzweigs in den Präsenzunterricht zurückgekehrt. Die neun Jugendlichen werden wechselweise vor Ort und zuhause beschult, wie Schulleiterin Kerstin Peitzsch erklärt. Auf einen Tag mit einer Präsenz-Doppelstunde folgt ein Tag heimisches Lernen. „Unterrichtet werden die abschlussrelevanten Fächer Deutsch und Mathe“, so Peitzsch. Parallel sei man dabei, Möglichkeiten für Schnelltests vor Ort auszuloten. „Eine zeitnahe Lösung zu finden ist dabei aber fast ein Ding der Unmöglichkeit“, schränkt sie ein. Skeptisch bleibt Peitzsch auch mit Blick auf die eigentlich angedachte Rückkehr der anderen Schüler zum Präsenzunterricht nach den Winterferien – gerade angesichts der nach wie vor hohen Infektionszahlen im Kreis. „Das wichtigste ist und bleibt der Gesundheitsschutz aller.“

Anders liegen die Dinge dagegen an der Regelschule Dobitschen. „Wir haben uns gegen Präsenzunterricht entschieden“, teilt Schulleiter Tino Schädlich mit. Zu hoch seien die Fallzahlen, zu groß das Risiko, dass sich die Schüler etwa im Bus anstecken. „Zudem ist keiner unserer Lehrer unter 50, wir wollen niemanden gefährden.“ Entsprechend lernen die insgesamt 19 betroffenen Schüler weiter von zuhause aus, mit der dafür genutzten Schulcloud, so Schädlich, sei man insgesamt sehr zufrieden. Ansonsten warte man die weitere Entwicklung bis Ende Januar ab. „Und sobald es wieder geht, wird der Fokus dann verstärkt auf die Prüfungsaufgaben für den Sommer gerichtet.“

An der Altenburger Dietrich-Bonhoeffer-Schule ist man derzeit bemüht, ein Schnelltest-System zu etablieren. Man wolle von der Möglichkeit Gebrauch machen, informiert Schulleiterin Yvonne Künzel, schränkt aber zugleich ein, dass damit ein nicht unerheblicher Aufwand verbunden ist. Insbesondere die Information der Eltern und das Einholen der Einverständniserklärungen kosteten viel Zeit – und zwar zusätzlich zum derzeit ohnehin enormen Arbeitspensum.

Unbenommen davon ist man auch in Altenburg-Nord zum Präsenzunterricht für die Abschlussklassen zurückgekehrt. Die dreizehn Schüler der zehnten, sowie die sieben Schüler der neunten Klasse lernen hier wieder vor Ort. Auf dem Plan stehen Deutsch, Mathe und Englisch. Die ohnehin kleinen Lerngruppen wurden noch einmal geteilt, unterrichtet wird im Wechselmodell. Die Lehrer tragen am Pult FFP2-Masken, ansonsten gelte das bewährte Hygienekonzept der Schule, mit Abstand, Händewaschen und Flächendesinfektion.

Mit etwas Sorge blickt Künzel auf die Zeit nach den anstehenden Winterferien. Eine ähnliche Situation wie im Dezember, als Schülern und Lehrern die ständige Angst vor Ansteckung im Nacken saß, wolle man nur zu gern vermeiden. Das Wichtigste, betont Künzel, sei die Gesundheit der Schulgemeinschaft – und nicht zuletzt der älteren Kollegen, die zur Risikogruppe zählten. Zwar würde eine schnelle Rückkehr zum Präsenzunterricht vieles erleichtern. „Dafür die Gesundheit der an der Schule direkt beteiligten Menschen zu gefährden, wäre aus meiner Sicht aber ein zu hoher Preis“, findet die Schulleiterin klare Worte.

