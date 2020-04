Im Altenburger Land soll es wieder Tickets beim Busfahrer geben

Altenburg

Beim Buslinienbetreiber Thüsac kehrt ein Stück Normalität zurück: Ab Montag, den 20. April, soll im Altenburger Land der Einstieg beim Busfahrer und somit der Erwerb von Fahrscheinen im Bus wieder nach und nach möglich gemacht werden, teilt die Thüsac mit. Der aktuell gültige Ferienfahrplan bleibt allerdings noch eine Woche über das eigentliche Ferienende hinaus in Kraft. Erst am 27. April werde im Altenburger Land der reguläre Betrieb wieder aufgenommen. Die Thüsac orientiert sich dabei am Thüringer Schulstart für die Abiturklassen. Im Landkreis Leipzig rollt das Nahverkehrsunternehmen bereits ab 20. April wieder im Schülerverkehrsmodus.

Einschneidende Maßnahmen am 18. März

Auf Grund der Corona-Pandemie hatte die Thüsac am 18. März einschneidende Maßnahmen ergriffen (die OVZ berichtete). Der Vordereinstieg war von einem Tag auf den anderen passé, Fahrgäste konnten plötzlich im Bus keine Tickets mehr kaufen – was bei jenen auf Kritik stieß, die sich nicht mehr rechtzeitig bevorraten konnten. Die Maßnahme sollte die Busfahrer vor Infektionen schützen.

Schutzvorrichtung soll’s richten

Inzwischen ist eine andere Lösung gefunden: Die Thüsac installiert eine Schutzvorrichtung, die den Fahrerbereich von den Fahrgästen trennt. Dabei handele es sich um eine etwa 0,5 Millimeter starke Klarsichtfolie, vergleichbar mit einem Vorhang, die den erforderlichen Sicherheitsabstand zwischen dem Fahrer und dem Fahrgast gewährleiste. „Damit wird der wichtigste Vertriebsweg, der dem regionalen Busunternehmen für den Verkauf von Fahrkarten zur Verfügung steht, wieder nutzbar“, sagte Thüsac-Geschäftsführerin Tatjana Bonert.

Mit dem Einbau der Trennfolie können die Fahrgäste auch wieder ihre Tickets beim Fahrer erwerben und entwerten.

