Altenburg

Hinter verschlossenen Türen haben das Landratsamt und die Kreistagsfraktionen einen teils drastischen Anstieg der Abfallgebühren vorbereitet. Dieser soll den Volksvertretern auf der Sitzung am 25. November zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Dabei geht es zum einen um höhere Zahlungen für die Entsorgung des Rest- und des Bioabfalls und den Anstieg der Grundgebühren pro Einwohner und Jahr von 34,80 auf 42,72 Euro. Zum anderen sollen neue Leistungen und Gebühren eingeführt werden.

Neue Gebühren für neue Leistungen

Ein Anlass für die Neuregelung ist der Ablauf des vierjährige Kalkulationszeitraum zum Jahresende, was eine Neuberechnung der Gebühren unter Berücksichtigung der zu erwartenden Kosten für den kreiseigenen Abfallwirtschaftsbetrieb bis Ende 2024 nötig macht. Kalkulationsgrundlage bilden die prognostizierten Mengen- und Kostenentwicklungen der bestehenden und neuen Verträge zu den Abfallentsorgungsleistungen in den kommenden vier Jahren. Ebenso ist der Aufwand für die Nachsorge der Deponien Altenburg, Schmölln und Hainichen berücksichtigt. Neu in der Kalkulation sind die Kosten für die Entsorgung des auf allgemein zugänglichen Grundstücken weggeworfenen Abfalls, sogenannte wilde Müllablagerungen. Erstmals werden auch für die mit Restabfall verunreinigten, also falsch befüllten Wertstoffbehälter Gebühren fällig.

Drastischer Anstieg bei leeren Wohnungen

Fällt der Gebührenanstieg für kleine Restmüll-Tonnen zwar deutlich, aber noch einigermaßen moderat aus, sind andere Erhöhungen drastisch (Lesen Sie dazu den Kasten unten). So steigen die Zahlungen für den Restmüllgroßbehälter mit 1100 Litern Volumen von 18,78 auf 30,98 Euro. Die Behälternutzungsgebühr bei unbewohnten Grundstücken und leeren Wohneinheiten, bei denen ausschließlich Abfälle aus privaten Haushalten anfallen, erhöht sich bei einer 80-Liter-Tonne von 8,65 auf 52,68 Euro, bei 1100 Liter sogar von 36,33 Euro auf 725,16 Euro pro Jahr. Neu aufgenommen wurde eine Gebühr für die Entsorgung mineralischen Bauschutts bei Selbstanlieferung auf dem Recyclinghof bis 100 Kilo pro Anlieferung für 10 Euro.

Für eine vierköpfige Familie, die eine Bio-Tonne vorhält und ihren 80-Liter-Restmüll-Behälter 20-mal im Jahr leeren lässt, erhöhen sich die jährlichen Gebühren von bislang 211,24 auf 273,51 Euro.

Carsten Helbig ( SPD), Vorsitzender des Werksausschusses Abfallwirtschaft im Kreistag, begründet gegenüber der OVZ die Erhöhung mit einem deutlichen Anstieg der Entsorgungskosten für Sperr- und Hausmüll. Außerdem seien die Erlöse bei der Altpapierverwertung gesunken, die Entsorgung dagegen gestiegen.

So sollen sich die Gebühren verteuern Graue Mülltonne (alle Angaben in Euro) 80 Liter: 2,08 (alt) 3,54 (neu) 120 Liter: 2,73 4,61 240 Liter: 4,58 7,63 1100 Liter: 18,78 30,98 Restmüllsack: 1,70 2,90 Neu: Zusatzgebühr der Sonderleerung für falsch befüllte Wertstoffbehälter 80 Liter: 0,70 Euro 120 Liter: 0,92 Euro 240 Liter: 1,52 Euro 1100 Liter: 6,18 Euro Grüne Bio-Tonne/14-tägige Leerung 80 Liter: 30,44 31,83 120 Liter: 45,66 47,74 240 Liter: 91,32 95,48 Grüne Bio-Tonne/wöchentliche Leerung 80 Liter: 60,88 63,65 120 Liter: 91,32 95,48 240 Liter: 182,65 190, 96 Behältergebühr bei unbewohnten Grundstücken und Wohneinheiten 80 Liter: 8,65 52,68 120 Liter: 9,00 79,08 240 Liter: 11,42 158,16 1100 Liter: 36,33 725,16

Von Jens Rosenkranz