Altenburg

Der Chef des Medizinischen Zentrallabors Altenburg (MZLA) hat deutliche Kritik an dem zu langsamen Testverfahren bei den Bewohnern des Magdalenenstifts geübt. Wenn in seinem Labor getestet worden wäre, hätten die Ergebnisse bereits am Dienstagabend vorgelegen, sagte Andreas Meyer am Mittwoch der OVZ.

Grund für seine Kritik ist die Entscheidung des Gesundheitsamtes, rund 100 Bewohner und Mitarbeiter der Altenburger Senioreneinrichtung auf das Corona-Virus zu testen, und diese Proben beim Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz in Bad Langensalza untersuchen zu lassen (OVZ berichtete). Anlass dafür war, dass sich zunächst zwei Pflegekräfte und danach drei Bewohner infiziert hatten.

Ergebnisse kommen erst Donnerstag oder Freitag

Das Ergebnis aus Bad Langensalza wird allerdings frühestens am Donnerstag, wohl aber erst am Freitag erwartet, erklärte ein Sprecher des Landratsamtes auf eine OVZ-Anfrage.

Weitere LVZ+ Artikel

In einer solch kritischen Situation frage er sich, warum das Gesundheitsamt nicht die Chance genutzt habe, schon Dienstagabend Ergebnis zu haben, sagte Meyer. Möglicherweise sei das auch für verängstigte Bewohner besser gewesen, die sich dann schon viel eher keine Sorgen mehr hätten machen müssen. Auch hätte man Infizierte schon am Dienstagabend im Fall von nachgewiesenen Infektionen verlegen oder isolieren können. Damit hätten mögliche Ansteckungen schon zwei Tage eher ausgeschlossen werden können.

Merkwürdige Aussage zu Zellkulturen

Sehr wundern musste sich der promovierte Labormediziner auch über die Erklärung eines Sprechers des Landratsamtes, wonach sich die Kulturen erst eine Zeit lang entwickeln müssten. Wenn das Probe-Röhrchen geöffnet und um 16 Uhr ins Gerät gestellt wird, liege um 19 Uhr das Ergebnis vor, sagte er. „Da gibt es keine Kulturen, die sich entwickeln müssen.“

Nicht mehr nachvollziehen könne Meyer ebenso die derzeitige Kostendebatte wegen der Tests, die auch als Vorwand diene, private Labore nicht zu beauftragen, obwohl sie schneller sind und viel mehr testen könnten. Diese Kritik richte er aber nicht an den Landrat oder den Chef des Gesundheitsamtes, sondern an Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU). Von diesen erwartete er klare und einheitliche Reglungen, was ein einzelner Test zu kosten habe. Anlass dafür ist ein MDR-Bericht, wonach Tests in Thüringen nun auch entsprechend einer Verwaltungskosten-Ordnung und nicht mehr nur nach der Gebührenordnung für ärztliche Leistungen abgerechnet werden dürften.

Unterschiedliche Kosten für Tests

Im Moment werden Tests für Privatversicherte mit 128 Euro, für gesetzlich Versicherte mit 59 Euro berechnet. Die Verwaltungskostenordnung lässt dagegen einen Preis von 46 Euro zu.

Selbst auf diese letzte Summe hätte er sich eingelassen, wenn er dazu von Landrat Uwe Melzer einen Anruf bekommen hätte, ob sein Labor bei den dringenden Tests im Magdalenenstift helfen könne, sagte Meyer. Seit Ende März sei im Landratsamt bekannt, dass das MZLA schneller testet als Bad Langensalza. Pro Woche werden in Altenburg an sieben Tagen bis zu 1500 Proben ausgewertet. Diese kommen aus Greiz, Gera, Leipzig, Erfurt, Bad Berka und anderen Orten.

Von Jens Rosenkranz