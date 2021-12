Im Altenburger Schloss gilt: Nur gucken, nicht anfassen

Altenburg

Sie erinnern sich an den legendären Bier-Werbespot mit Rudi Assauer? Bestimmt. Denn sein Spruch „Nur gucken, nicht anfassen“ ist ebenso unvergessen wie der Schalke-Manager selbst. Dieser Tage könnte der Slogan nun auch über der neu eröffneten Weihnachtsausstellung des Altenburger Schlossmuseums stehen. Doch während Assauer ob des genialen Spruchs damals allen ein Lächeln ins Gesicht zauberte, stimmt der Satz im aktuellen Kontext einfach nur traurig.

Denn was wäre schöner, als sich nach dem Besuch der Ausstellung über die Geschichte des Brettspiels gleich anschließend mit Kindern oder Enkeln an einen Tisch zu setzen und eines der Spiele auszuprobieren?! Die geltenden Hygieneregeln machen die Umsetzung dieser schönen Idee leider unmöglich. Wie sehr so etwas eigentlich auf Interesse vor allem der jungen Besucher stößt, die nicht nur in Glasvitrinen schauen wollen, bewies nicht zuletzt die Playmobil-Ausstellung vor zwei Jahren.

Nun sollte man dies nicht nur bedauern und betrauern. Denn die Museumstüren stehen offen, während die Weihnachtsausstellung 2020 im Februar wieder abgebaut werden musste, ohne dass sie überhaupt jemand zu Gesicht bekommen hatte. Dennoch hält sich aktuell das Interesse, vorsichtig ausgedrückt, im Rahmen. Noch nie wurden am Eröffnungstag einer Weihnachtsausstellung im Altenburger Schloss so wenige Besucher gezählt. Zur eigentlichen Hochzeit am Sonntagnachmittag herrschte gähnende Leere.

Es bleibt das Geheimnis der Verantwortlichen, warum erst am Freitag und damit zwei Tage vor Ultimo auf einer – noch dazu lediglich virtuellen – Pressekonferenz auf die wichtigste Ausstellung des Jahres aufmerksam gemacht wurde. Für einen Werbefeldzug viel zu kurz.

Also: Solange es die aktuelle Situation erlaubt, einfach mal reinschauen – und dann zu Hause die Spiele auspacken.

Von Ellen Paul