Im Botanischen Erlebnisgarten Altenburg ist der Frühling erwacht

Altenburg

Die Sonne bricht sich ihren Weg durch die Äste und Zweige und taucht das Gelände gemeinsam mit den Frühblühern in ein buntes Farbenmeer: das Weiß der Schneeglocken weicht langsam dem Blau der Hyazinthen und dem Gelb der Narzissen, Bienen summen durch die Luft. Fast schon andächtig erkunden die ersten Gäste die frische Blüte. „Endlich ist Frühling und hier kann man ihn ganz friedlich genießen. Das ist gerade in Kriegszeiten besonders schön, um Lebensoptimismus zu tanken“, sagt Michael Wolf, Vorstand des Fördervereins des Botanischen Erlebnisgarten Altenburg. Am Samstag wurde in der Anlage offiziell die neue Saison eröffnet.

Um die 1200 verschiedenen Pflanzen aus nah und fern lassen sich in Altenburgs grünem Biotop bewundern. „Die Duftrose ist eines meiner Highlights. Die blüht nur einmal im Jahr Anfang Juni, und dass ist einem sehr schönen Pink“, erklärt Gärtnerin Simone Glaser. Doch auch auf den ersten Blick unscheinbare Gewächse wollen nicht vernachlässigt werden. „Wir haben hier keinen Englischen Rasen und wollen den Menschen die Natur wieder näher bringen, zeigen, das manche Pflanzen kein Unkraut, sondern Wildkräuter sind, die man ganz einfach in der Küche verwenden kann.“ Denn dieses Wissen sei bei vielen mit der Zeit verloren gegangen, weiß die Gärtnerin.

Ein Kampf ums Überleben

Um dieses Wissen wieder zu vermitteln, bietet der Förderverein im Botanische Erlebnisgarten auch verschiedene Schulungen und Projekte an – und hat extra dafür auch investiert. So steht das neues Schulungs- und Kompetenzgebäude kurz vor der Fertigstellung. Finanziert aus Fördermitteln der EU und Eigenmitteln des Vereins. „Um bauen zu können, haben wir als Förderverein mit der Stadt einen Erbbaupachtvertrag geschlossen und sind somit quasi Besitzer des Gartens. Das bedeutet für uns aber auch große Verpflichtungen und eine große finanzielle Last“, sagt Födervereinsvorstand Michael Wolf. Um überleben zu können, sei der Botanische Erlebnisgarten deshalb auch auf die Unterstützung der Altenburger und Spenden angewiesen.

Auch ein Fernsehteam interessierte sich für das neue Gebäude. Michael Wolf (2.v.l.) stand vor der Kamera Rede und Antwort. Quelle: Mario Jahn

Dass die sich lohnen, davon ist der ehemalige Bürgermeister Altenburgs fest überzeugt. „Dieses grüne Biotop mitten in der Stadt wertet Altenburg auf. Mit viel Fachwissen wurden unterschiedlichste Pflanzen auf kleinem Raum zu einem ganz besonderen Ensemble harmonisch zusammengeführt und zu jeder Jahreszeit gibt es neue Besonderheiten zu entdecken“, schwärmt er. Seine Begeisterung und das persönliche Engagement kommen übrigens nicht von Ungefähr: Seine Großeltern wohnten am Botanischen Garten und schon als Kind sei er mir seinem Großvater häufig hier gewesen, erzählt Michael Wolf. Jetzt sähe er sich gerade zu „moralisch verpflichtet, etwas zurückzugeben.“

Naturfreaks schwelgen in Erinnerungen

Auch das Ehepaar Beutner ist zum Saisonstart in den Botanischen Erlebnisgarten gekommen und schwärmt: „Wir sind richtige Naturfreaks und öfter hier. Es gibt nichts schöneres, als hier die Blumen anzuschauen und die Sonne zu genießen“, sagt Marlit Beutner. Besonders angetan haben es ihr und ihrem Mann Lothar die Magnolien – denn die Blüte verbinden die beiden mit einer ganz besonderen Erinnerung. „Direkt nach der Wende haben wir in Italien unsere Silberhochzeit gefeiert und dort zum ersten Mal Magnolien in der Natur gesehen. Für uns sind das also Silberhochzeits-Magnolien“, erklärt Marlit Beutner und lacht.

Von Tim Niklas Herholz