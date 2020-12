Wintersdorf

Weihnachtsbaumschlagen hat nichts mit einem Beil zu tun. Das wird am Samstag in einem Wald am Haselbacher See klar. Dort warten Detlef Gerth und Matthias Wölfl mit Motorsägen auf die Kaufwilligen, die ihren Tannenbaum mit nach Hause nehmen wollen. Doch diese sind selbst gut ausgestattet.

Mit Handschuhen und Fuchsschwanzsäge stapft ein Ehepaar vom Parkplatz an der Straße zwischen Ramsdorf und Gröba durch den Wald. Auf dem rund zwei Kilometer langen Weg zum Traumbaum wird dieser gedanklich immer kürzer, schließlich will er ja zurückgetragen sein. Vor 11 Uhr stehen fast 30 Autos aus dem Altenburger Land, Borna und dem Saale-Holzland an der Straße, wo es zu den Anpflanzungen geht.

Anzeige

Bäume werden nicht mehr weggeworfen

Förster Heiko Dutschke erklärt: „Sonst haben wir die Bäume selbst geschlagen und im Forstamt Wilchwitz verkauft. Die übrig gebliebenen wurden später weggeworfen. Das war schade. Jetzt werden nur die genommen, die gebraucht werden. Die anderen können noch wachsen. Die Anpflanzung wurde vor etwa sechs Jahren unterhalb einer Starkstromtrasse angelegt. Diese Fläche ist anders nicht nutzbar, weil die Bäume weichen müssen, ehe sie eine kritische Höhe zur Überlandleitung erreicht haben.“

Das Areal der Weihnachtsbäume liegt unter einer Starkstromtrasse, die anders nicht nutzbar ist, Quelle: Mario Jahn

Zwei ältere Damen gehen mit Baum und Hund Richtung Auto. Auf diese etwas brisante Kombination angesprochen, stellt sich heraus, dass der Vierbeiner ebenfalls eine Dame ist und deshalb das Beinchen nicht ans Bäumchen heben wird.

Am Zugang zum Weihnachtsbaumfeld steht ein Häuschen mit Messlatte und Kasse. Dort stellt sich heraus, was das Objekt kostet, ehe es in ein transportfreundliches Netz gepackt wird. Dieses braucht Familie Beger aus Regis-Breitingen nicht. Sie haben einen Anhänger am Auto, auf dem ihre Bäume schnell verschwinden, als sie mit einer Plane zugedeckt werden.

Jan Berger (l.) und seine Töchter Annika und Nicola holen sich gleich drei Bäume. Der Opa hilft und hat Spaß dabei. Quelle: Christiane Leißner

Die Bäume? „Ja,“ bestätigt Vater Jan Beger, „der Trend geht klar zum Zweitbaum im Kinderzimmer.“ Und da die Töchter Annika (9) und Nicola (7) jede ein Zimmer haben, stehen im Hause Beger eben drei Bäume. Der Opa aus Zwenkau hat die Familie begleitet und ebenfalls einen Baum abgesägt.

Ein kleines Mädchen hat sich einen Baum herausgesucht. Der Papa, ausgerüstet mit Säge und Zollstock, muss es trösten, weil eben dieser Baum noch wachsen muss. Irgendwo ertönt ein sehr lautes, sehr fachmännisches „Aaaachtung! Baum fällt“, während an anderer Stelle ein Mann mit Baum und Säge vor Damen mit Handys posiert, die schwärmen: „Wow! Du hast ihn erlegt!“, als sie Fotos machen.

Nächstes Jahr soll es Glühwein geben

Ein anderes Kind hat sich in eine Tanne verliebt, die der Mama leider zu klein ist. Auf den Hinweis, dass doch noch ein zweiter Baum ins Kinderzimmer könnte, kontert die Mama, dort müsse erst einmal Platz geschaffen und aufgeräumt werden. Also suchen die beiden mit ihrer Säge weiter.

Der Spaß des Ganzen besteht im eigenhändigen Sägen des Baumes. Im kommenden Jahr hoffen Förster Dutschke und seine Mitarbeiter außer dieser Beschäftigung noch Glühwein an der Feuerschale anbieten zu können.

Von Christiane Leißner