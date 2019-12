Im Garagenstreit siegt Mitgefühl und Augenmaß über Gier

Altenburg

Endlich ist er vorbei – der Altenburger Garagenstreit. Der jüngste Beschluss des Stadtrats zeugt von Kompromissbereitschaft, Augenmaß und Mitgefühl. Dem alten Beschluss, der damit nun aufgehoben ist, lag das blanke Gegenteil zugrunde. Es war kein lichter Moment, als sich die Stadträte im März 2017 dazu hinreißen ließen, ihren Bürgern nach Todesfällen die einst in der DDR-Mangelwirtschaft mit Tränen und Herzblut selbst erbauten Garagen zu kündigen. Die Stadt handelte sich einen riesigen, vermeidbaren Ärger ein, wirkte herz- und pietätlos und noch dazu gierig.

Auch Besitzer müssen sich hinterfragen

OVZ-Redakteur Jens Rosenkranz. Quelle: Mario Jahn

Der beschlossene Kompromiss zeigt, dass Lösungen möglich sind, auf einen Teil der möglichen Mieteinnahmen zu verzichten und dennoch der Kommunalordnung Rechnung zu tragen. Doch auch einige Besitzer könnten nun in sich gehen und prüfen, ob sie ihre Garagen unbedingt für teures Geld an Dritte weitervermieten müssen und was die wahren Absichten waren, als sie einst erbaut wurden.

Befreit von diesem unnützen Ballast und in der Gewissheit, etwas Gutes bewirkt zu haben, können sich die Stadtväter endlich den wirklichen Problemen zuwenden. Davon gibt es reichlich und darüber kann gern gestritten werden. Der Streit über DDR-Garagen lohnte nicht.

Von Jens Rosenkranz