Die Anordnung des Landratsamts, dass bei Schülern im Altenburger Land künftig Fieber gemessen werden soll, ist völlig überzogen. Mit dieser mehr als fragwürdigen Aktion zeigt die Behörde nur, dass in ihr selbst ein bedenkliches Virus grassiert, kommentiert unser Autor.

Mit derlei Messungen der Körpertemperatur geht es an Schulen im Altenburger Land am Montag los, was aus Sicht des Kommentators überzogen ist. Quelle: OVZ