Meuselwitz/ Waltersdorf

Auf einem imposanten Hügel nahe dem Meuselwitzer Ortsteil Waltersdorf entsteht die größte Streuobstwiese des Landkreises. Das über fünf Hektar große Gelände ist eine der aktuellen Ausgleichsmaßnahmen des Ferngasnetzbetreibers Ontras. Die Leipziger Firma tauschte vom Sommer 2019 bis Dezember letzten Jahres rund 27 Kilometer verschlissene Ferngasleitungen im Landkreis aus (die LVZ berichtete). Für dabei vorgenommene Eingriffe in schützenswerte Naturräume wie Kammerforst und Eremit-Lebensräume zwischen Altenburg und Schmölln muss Ontras auf eigene Kosten angemessene Naturschutzprojekte umsetzen.

Begehung im Teil der Streuobstwiese, der verbuscht bleibt und wild wuchern darf: Jens Lindner (3. v. l.) von der Unteren Naturschutzbehörde erläutert umgesetzte Naturschutzmaßnahmen auf dem Gesamtgelände. Vor Ort waren außerdem Ontras-Pressesprecher Ralf Borschinsky, die Leiterin der Naturschutzbehörde Birgit Seiler (v. l.) sowie LVZ-Reporterin Dana Weber und Lutz Hessel vom Ingenieur-Büro Weishaupt (v. r.). Quelle: Mario Jahn

Ehemalige Hochkippe des Kohlebergbaus wird Ausgleichsmaßnahme

Die Hauptausgleichsmaßnahme konzentriert sich derzeit auf die riesige Streuobstwiese zwischen Waltersdorf und Neubraunshain. Sie wird unter den Gesichtspunkten des Naturschutzes dauerhaft aufgewertet und im Baumbestand erweitert. Ihr größter Teil liegt auf einem steilen, rund 25 Meter hohen Hügel. Die ehemalige Hochkippe ist ein Relikt aus den Tagen des Kohlebergbaus. „Manchmal ist es schwer, angemessene Ausgleichsflächen zu finden“, erklärt Ontras-Pressesprecher Ralf Borschinsky. Man sei daher froh, statt über den Landkreis verstreuter einzelner Baumpflanzungsaktionen hier eine kompakte Naturschutzmaßnahme umsetzen zu können. „Für die Ausgleichsmaßnahmen Streuobstwiese sowie den Teich im Nobitzer Ortsteil Engertsdorf werden wir einen einstelligen niedrigen Millionenbetrag aufwenden.“

Gut zu erkennen am Hang sind die rostfarbenen, abgestorbenen Halme des massiv wuchernden Staudenknöterichs. Im Vordergrund sind der Unterstand für Schafe und Ziegen sowie rechts der eigens angelegte Brunnen zu sehen. Quelle: Mario Jahn

Beweidung mit herkömmlichem Schafszaun unmöglich

Die Fläche bei Waltersdorf ist im Besitz eines Schäfers aus der Region, der namentlich nicht genannt werden möchte. Er suchte schon vor Jahren den Kontakt zur Unteren Naturschutzbehörde, um seine Streuobstwiese für Ausgleichsmaßnahmen zur Verfügung zu stellen. „Ich hab damals gesagt, ich habe eine Fläche, die ich gerne beweiden möchte“, erzählt der Züchter von Suffolk-Schafen. Nur sei für ihn die Einzäunung eines derart großen Areals unrentabel. Der Weidezaun müsste permanent auf Beschädigungen durch Wildtiere wie Rehe oder Wildschweine kontrolliert werden.

Noch sieht es am Hang mehr nach Baustelle aus als nach Naturschutzprojekt Streuobstwiese. Das wird sich bei wärmeren Temperaturen rasch ändern. Quelle: Mario Jahn

„Ohne Wolfszaun brauchen wir hier nicht anzufangen.“

Zudem bieten herkömmliche Zäune keinen ausreichenden Schutz vor Wölfen. Und für die gebe es laut Birgit Seiler, Leiterin der Unteren Naturschutzbehörde, auch im Altenburger Land Hinweise. „Ohne Wolfszaun brauchen wir hier nicht anzufangen“, bestätigt ihr Kollege Jens Lindner, Sachbearbeiter für Naturschutz. Deshalb umgibt die komplette Streuobstwiese auf 1,2 Kilometern Länge ein massiver Stabmattenzaun: 2,30 Meter hoch und mit nach außen abgewinkelten Oberkanten.

Positives Exempel mit Wolfszaun der besonderen Art statuiert

Um ein Untergraben durch Wölfe zu verhindern, sind die Stabmatten rund 60 Zentimeter tief in den Boden eingelassen. Zusätzlich sollen zwei stromführende Weidedrähte am Zaun ein Überklettern verhindern. „Die untere Litze ist auf 70 Zentimeter Höhe angebracht. Das entspricht der Schulterhöhe eines ausgewachsenen Wolfes“, meint der Schafzüchter, der sich intensiv mit dem Thema befasst hat. „Wir haben hier sozusagen ein positives Exempel statuiert“, kommentiert Ontras-Pressesprecher Borschinsky die Sicherheitsmaßnahmen.

Ziegen als natürliche Waffe gegen invasiven Staudenknöterich

Sobald als möglich werden um die 25 Suffolk-Schafe die Streuobstwiese beweiden. Die hornlose helle Fleischrasse mit schwarzen Beinen und Köpfen stammt ursprünglich aus England. Zusätzlich sollen bis zu zehn Ziegen, separat eingezäunt, den wuchernden Bestand an Staudenknöterich zurückdrängen. Die invasive, bis zu vier Meter hohe Pflanze hat bereits 3000 Quadratmeter des Geländes eingenommen und verhindert dort jegliche Artenvielfalt. Die Ziegen sollen hier Abhilfe schaffen. Grundsätzlich ist angedacht, ganzjährig Tiere auf dem Gelände zu halten. Ein massiver Holzunterstand und ein eigens angelegter Brunnen bieten dafür entsprechende Voraussetzungen.

Für die Ziegen wird ein extra Zaun errichtet, um die Tiere ihm Gebiet des Staudenknöterichs zu halten. Quelle: Mario Jahn

32 alte Obstsorten kommen hinzu

Mitarbeiter vom Oschatzer Garten- und Landschaftsbau Müller setzen eine hochstämmige Kirsche. Nur alte Obstsorten werden auf der Streuobstwiese gepflanzt. Quelle: Mario Jahn

Mit der Aufwertung von Natur und Landschaft auf dem Waltersdorfer Hügel wurde bereits Anfang letzten Jahres begonnen. Zwei Hektar des Areals wurden entbuscht, um eine Offenlandfläche zu erhalten und gleichzeitig Raum für neue Baumpflanzungen zu schaffen. Der Alt-Obstbestand ist um die 60 bis 80 Jahre alt. Zur Verjüngung erhielten die 370 Hochstämme einen ersten Rückschnitt. Pflanzungen und Baumschnitt liegen in den Händen des Garten- und Landschaftsbaus Müller aus Oschatz. Die Baumschule ist eine der wenigen, die noch alte Obstsorten kultivieren. Derzeit werden auf dem Hügel 125 hochstämmige Obstbäume gesetzt. Um insgesamt 32 alte Sorten an Äpfeln, Pflaumen, Birnen und Kirschen erweitert sich damit der Bestand. Der Besitzer lässt momentan noch offen, wie er mit der künftig zu erwartenden Fülle an Obst umgehen will.

Steinkauz wäre Ritterschlag für Naturschutzprojekt Streuobstwiese

Die Waltersdorfer Streuobstwiese bietet Baumhöhlen und teilweise offenes Gelände: gute Voraussetzungen für die Ansiedlung des Steinkauzes. Quelle: Mario Jahn

Zu den Neupflanzungen gehört auch Walnuss, laut Birgit Seiler früher traditionell in bäuerlichen Obstgärten zu finden. Die Naturschutzbehörde, inhaltlich zuständig für die Ausgleichsmaßnahme, überwacht in den nächsten Jahren, welche Arten sich vor Ort etablieren werden. „Damit ein Biotop auch ein Biotop bleibt, muss es dauerhaft gepflegt werden“, weiß Seiler. Das reiche vom Gießen der Neupflanzungen über eine kontinuierliche Beweidung bis zum regelmäßigen Verschneiden der Bäume. Sowohl Ontras als auch der Schafzüchter seien für zehn Jahre an das Projekt gebunden. Bei der Aufwertung der Streuobstwiese zwischen Waltersdorf und Neubraunshain gehe es laut Seiler um Schaffung und Erhaltung einer natürlichen Vielfalt und nicht um Highlight-Arten. Allerdings wäre die Ansiedlung des Steinkauzes, der Baumhöhlen zum Brüten nutzt, der Ritterschlag für das Naturschutzprojekt.

Wie die alten Kirschen im Bildvordergrund wurden alle Obstbäume durch Rückschnitt verjüngt. Die Neupflanzungen werden mit einem Drahtgeflecht vor möglichem Verbiss durch Schafe geschützt. Quelle: Mario Jahn

Von Dana Weber