Im Mordprozess Pappelstraße in Altenburg haben sich die beiden Angeklagten am zweiten Verhandlungstag am Mittwoch vor dem Landgericht in Gera gegenseitig für die Bluttat beschuldigt. Das Gericht wurde daraufhin ungehalten und ebnete den Weg für ein mögliches Geständnis. Zuvor belastete ein Zeuge seinen Freund schwer, was ihn nervlich an Grenzen führte.