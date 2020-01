Im Naturschutzgebiet Leinawald sollen wegen Flugsicherheit wieder Bäume fallen

Altenburg/Nobitz

Zahlreiche Bäume im Leinawald müssen gefällt oder beschnitten werden, weil sie Hindernisse in der Einflugschneise darstellen. Das bestätigte der Sprecher des Landesverwaltungsamtes, Adalbert Alexy der OVZ. Er beruft sich dabei auf ein neues Gutachten zur Hindernissituation, das Flugplatzchef Frank Hartmann dem Landesverwaltungsamt vorgelegt hat. Grundlage hierfür war eine turnusmäßige Hindernisvermessung und Bewertung der Deutschen Flugsicherung vom 13. Februar 2018. Danach müssen „in Richtung Nordosten eine Vielzahl von Luftfahrthindernissen in Form von kleinen, seit 2005 nachgewachsenen Bäumen entfernt oder beschnitten werden“, sagte Alexy.

Der Leinawald ist in Teilen ein Naturschutz- und insgesamt ein EU-Vogelschutzgebiet. Quelle: Mario Jahn

Forstamt lässt Abholzung rechtlich prüfen

Auch Hartmann bestätigte gegenüber der OVZ die nötigen Rückschnitte. „Die Betroffenheit im Leinawald ist in den Grenzen des Bauschutzbereichs gegeben. Wegen der konkreten Vorgehensweise wird mit dem jeweiligen Projektträger und der Landesluftfahrtbehörde verhandelt“, erklärte er.

Als Ergebnis sind mittlerweile dem Forstamt Weida die Fällungen und Rückschnitte in der Leina bekannt gemacht worden, die diesen im Besitz des Landes befindlichen Wald verwaltet. Amtsleiter Karsten Schröder sagte der OVZ, dass dieser Antrag nun im Landesforstamt rechtlich geprüft werde. Strittig sei zum einen, dass seine Behörde die Kosten der Rückschnitte übernehmen soll. Infrage komme für ihn auch der Flugplatz selbst, der dies aber ablehnt.

Große Anzahl von Bäumen wird abgelehnt

Die zweite juristische Prüfung bezieht sich auf die Intensität des Eingriffs in den Wald, der in Teilen sowohl ein Naturschutz- als auch insgesamt ein EU-Vogelschutzgebiet ist. „Wir sträuben uns gegen eine zu große Zahl an Bäumen, die gefällt werden sollen“, betonte Schröder. Allerdings könne ihm im Moment keiner erklären, welche Bäume konkret betroffen sind.

Seitlich neben der Landebahn wurden bereits 2005 etliche Bäume im Leinawald gefällt. Quelle: Mario Jahn

Ein Gebiet befindet sich direkt am Ende der Landebahn in nordöstlicher Richtung, das im Januar 2005 radikal abgeholzt wurde und seitdem als sogenannter Niederwald nachwächst, und als solch spezielles Biotop bestimmte Tierarten beheimatet. Hier lehnt der Forstamtsleiter einen Kahlschlag ab. Ein zweites Gebiet liegt seitlich von der Landebahn zwischen dem Verwaltungsgebäude und der Einflugschneise.

Auch diese Bäume links vom Hangar sind von den Fällungen betroffen. Quelle: Mario Jahn

Vom Ergebnis der rechtlichen Prüfung und einer möglichen gerichtlichen Entscheidung hängt ab, wann die Eingriffe in das Schutzgebiet vorgenommen werden. Möglich ist dies nur noch bis Ende Februar und dann wieder ab Herbst, es sei denn, dass die Naturschutzbehörde wegen der Dringlichkeit auch das Sommerhalbjahr genehmigt.

Landratsamt liegt noch kein Antrag auf Fällungen vor

Wegen des Naturschutz-Status’ generell auf Fällungen zu verzichten, hält der Forstamtsleiter für abwegig. Da diese im Winterhalbjahr erfolge, werde der Schutz von Vögel gewährleistet, die dann zum Beispiel nicht brüten. Dass bestimmte Arten bereits verschwunden sind, habe andere Gründe, sagte er.

Das Landratsamt machte auf eine OVZ-Anfrage hin klar, dass es für Baumfällarbeiten innerhalb eines EU-Vogelschutzgebietes der Genehmigung durch seine Naturschutzbehörde bedarf. Das Forstamt werde deshalb erst nach Antragstellung, Prüfung und Genehmigung durch die Kreisbehörde derartige Arbeiten durchführen, heißt es. Ein Antrag für Fällungen liege dem Landratsamt aber noch nicht vor.

