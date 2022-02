Im Test: Wie nützlich ist die neue Website für das Altenburger Land?

Altenburg

20 Jahre lang sah die Website des Altenburger Landes gleich aus. Seit Dienstag gibt es zahlreiche Neuerungen: Eine moderne Optik, eine neue Struktur und weitere Funktionen erwarten die Nutzerinnen und Nutzer nun auf der Seite. Rund 180 000 Euro hat das Landratsamt dafür investiert. Die LVZ hat sich den neuen Internetauftritt genauer angesehen.

Mobile Variante für das Handy

Es ist bereits fast überall gängig, nun auch auf dieser Website: die mobile Version für das Handy oder Tablet. Wenn die Seite also per Smartphone aufgerufen wird, passt sich die Darstellung automatisch der Größe des Displays an. „So lassen sich auch von unterwegs die Presseinformationen einsehen, die über das aktuelle Geschehen im Landratsamt und Kreis berichten“, ergänzt Jörg Reuter von der Öffentlichkeitsarbeit. Der einzige Punkt, an dem das noch etwas hapert, ist der Veranstaltungskalender. In den Kacheln, die man nach rechts und links wischen kann, ist der Text abgeschnitten. Ein Pluspunkt ist jedoch die Verknüpfung zum Handykalender. Sollte eine Veranstaltung gefallen, kann man sie mit einem Klick in den eigenen Kalender des Smartphones eintragen.

Im Vergleich: Links die neue Website, rechts die 20 Jahre alte Version. Quelle: Altenburger Land

Barrierefreiheit – aber nicht überall

Besonders wichtig sei es der Kreisverwaltung bei der Neugestaltung gewesen, auf die Bedürfnisse der Menschen mit Handicap einzugehen und Barrierefreiheit zu schaffen. Eine speziell in einfacher Sprache gestaltete Navigation gibt einen Überblick über die Bereiche der Seite. Die Hauptbereiche (Aktuelles, Bürgerservice, Freizeit und Tourismus, etc.) sind jedoch nicht in leichter Sprache verfügbar. Außerdem findet sich ein Video in Gebärdensprache, das den Inhalt der Website erklärt. In der rechten oberen Ecke gibt es nun auch die Möglichkeit, die Website in englischer Sprache zu sehen. Fast alle Informationen sind übersetzt – außer der Veranstaltungskalender und die Pressemitteilungen.

Neu: der Zuständigkeitsfinder

„Darüber hinaus sind landesweite Angebote wie der Zuständigkeitsfinder integriert, mit dem problemlos entsprechend der gewünschten Leistung behördliche Ansprechpartner in ganz Thüringen gefunden werden können“, erzählt Reuter. Über den Zuständigkeitsfinder, der unter dem Punkt Bürgerservice zu finden ist, kann nach einem Ort und Anliegen gesucht werden. Sucht man beispielsweise nach „Ummeldung“ in Altenburg, werden verschiedene Leistungen vorgeschlagen – von der Kraftfahrzeug-Ummeldung bis zur Gewerbe-Abmeldung. Ein Klick darauf bietet einen Überblick über die entsprechenden Ansprechpartner, anfallende Gebühren und benötigte Unterlagen. Eine Übersicht aller Formulare gibt es im „Formular-Center“. Übrigens: Viele der Formulare sind direkt in PDF-Format zum Herunterladen verfügbar und können auch online ausgefüllt werden.

Altenburger Land kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus dem Altenburger Land direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Digitaler werden

Die Verwaltung soll zusehends digitaler werden. Da ist jedoch noch Luft nach oben. Aktuell können Termine online nur für die Kfz-Zulassungsstelle und ein Wunschkennzeichen vereinbart werden. Weitere Terminvereinbarungen und Services sucht man vergebens. „In Zukunft wird es viel mehr solcher Optionen geben, die dann an den vorbereiteten Schnittstellen in die neue Homepage des Landkreises eingebunden werden können“, so Reuter. Interessant ist auch die Online-Zulassungsbehörde „i-Kfz“. Hier sind beispielsweise Neuzulassungen oder Umschreibungen von Kraftfahrzeugen komplett online möglich. Der Gang zum Amt ist hier somit überflüssig. Für das „i-Kfz“ werden jedoch aktuell eine Online-Ausweisfunktion, ein NFC-fähiges Smartphone oder ein Ausweislesegerät, die kostenlose „AusweisApp 2.0“ und eine Zahlung mittels Giropay benötigt.

Für alle weiteren Anliegen ist immer noch ein Gang auf die Behörde unverzichtbar.

Von Yvonne Schmidt