Schmölln/Lohma

Plötzlich geht es ganz schnell: Nach mehr als einem Jahr Vollsperrung des Lohmaer Bahnübergangs für den Straßenverkehr wird der Knotenpunkt nun binnen zehn Tagen umgebaut und wieder freigegeben. Spätestens am 26. Juni sollen vor Ort wieder Fahrzeuge rollen, sagte am Dienstag Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade (SPD). Damit endet eine Bau-Posse, die es bereits zu überregionaler Bekanntheit gebracht hatte.

Zwar ist der Übergang gar nicht so stark frequentiert – er liegt im Schmöllner Ortsteil Lohma an der Straße Richtung Selka. Doch für Hunderte Anwohner und Durchreisende bedeutet die Sperrung lange Umwege, zumal die Gleise das Dorf teilen. Außerdem ist die Bahnquerung noch vergleichsweise modern: Erst 2008 wurde sie neu gebaut. Und im März 2020 plötzlich gesperrt, nachdem bekannt geworden war, dass immer wieder Fahrzeuge auf der Kuppe des Bahnübergangs mit dem Unterboden aufsetzen.

Proteste und Unterschriften

Betroffene machten mobil gegen die Dauerschranke. Es gab Bürgerproteste, eine Unterschriftensammlung, Vor-Ort-Termine. Die steile Rampe muss entschärft, die Straße umgebaut werden, das ist lange klar. Ein Disput bestand allerdings mit dem Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV): Die Behörde beharrte darauf, dass der Übergang für LKW mit bis zu zehn Meter Länge umgebaut werden müsse. Stadt und Bahn strebten hingegen eine Längenbegrenzung von acht Metern an, um den Umbau zu vereinfachen und zu beschleunigen.

Über Wochen bewegte sich in dieser Sache nichts. Bis zu einem Arbeitstreffen auf Behördenebene Mitte Mai. Eine kleine Runde mit Vertretern der Stadtverwaltung, der Bahn, des Eisenbahnbundesamtes und des TLBV. „Dort gab es eine abschließende Verständigung mit dem Landesamt, dass acht Meter maximale Fahrzeuglänge genügen“, berichtete der Bürgermeister. Es war der Durchbruch.

Seit 15 Monaten ist der Bahnübergang gesperrt. Jetzt wird dort gebaut. Quelle: Mario Jahn

Seit Dienstag wird nun gebaut. Auf rund 31 Metern Länge wird die Straße am Bahnübergang in ihrem Verlauf entschärft. Den Auftrag erhielt am Montag im Technischen Ausschuss das Ponitzer Unternehmen CDS Containerdienst Seyfarth, das mehrere Nachauftragnehmer an sich gebunden hat, heißt es aus der Stadtverwaltung. Schon kurz zuvor gab es eine erste Bauberatung. „So schnell zu reagieren, das gelingt nur mit lokalen Firmen, mit denen wir gut zusammenarbeiten“, sagte Bauamtsleiter Reiner Erler. In die Kosten der Maßnahme – rund 92 000 Euro inklusive Planung und Beschilderung – teilen sich Bund, Bahn und Thüringen. So regelt es die vergangene Woche zwischen Stadt und Bahn geschlossene Vereinbarung.

Die Bahn drückt aufs Tempo

Und warum hat die Baustelle plötzlich solche Eile? Ist es politisches Kalkül, dass der Übergang einen Tag vor der Schmöllner Bürgermeisterwahl wieder geöffnet wird? Der amtierende Rathauschef lacht auf die Frage hin. „Nein, das hängt allein mit der aktuellen Sperrpause der Bahn zusammen. Weil in der Nähe, unter anderem in Zschernitzsch, Gleisbauarbeiten laufen, ist die Strecke noch bis zum Abend des 27. Juni ohnehin gesperrt“, erklärt Sven Schrade. „Die Umbauten in Lohma sollen bis dahin erledigt sein, damit die Bahn dafür nicht noch eine weitere Pause einrichten muss.“

Eine politische Komponente hatte die Causa Lohma dennoch. Schrade berichtet von Schriftverkehr und Gesprächen mit Thüringens Infrastrukturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke), mit TLBV-Präsident Hans-Karl Rippel sowie den Bundestagsmitgliedern Volkmar Vogel (CDU) und Elisabeth Kaiser (SPD). Allesamt Kontakte im Vorfeld des Arbeitstreffens im Mai. Und plötzlich öffneten sich Türen. Inwieweit das mit den bevorstehenden Wahlen in Bund und Land zu tun hat, ist so ungewiss, aber möglich wie eine Zugverspätung.

Von Kay Würker