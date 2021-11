Altenburg/Schmölln

Die rasant steigenden Infektionszahlen schlagen sich zunehmend auf die Adventsvorfreude nieder. Das hat nun auch Auswirkungen auf die Weihnachtsmärkte in Altenburg und Schmölln, die Anfang der Woche noch fest entschlossen im Terminkalender verzurrt waren. Am Donnerstagvormittag verkündete Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann (CDU), dass der Budenzauber vorm Rathaus auf der Kippe steht.

Dabei soll der Altenburger Weihnachtsmarkt bereits in zwei Wochen beginnen. Die Vorbereitungen laufen seit Längerem – und André Neumann hatte mehrfach betont, wie wichtig ihm die Ausrichtung dieser Veranstaltung trotz schwieriger Zeiten ist. „Das ist getragen von dem Wunsch, ein Zusammensein in der Innenstadt zu ermöglichen, ein soziales Miteinander“, bekräftigte Neumann am Donnerstag erneut. „Doch inzwischen hat sich die Coronasituation weiter drastisch zugespitzt, darauf müssen wir reagieren.“ Insbesondere im Sinne der Händler brauche es eine zeitnahe Entscheidung.

Besucherzahl-Beschränkung oder 2G

Die Basis dafür liefern Absprachen mit dem Gesundheitsamt des Landkreises. Es hätten sich absehbare Auflagen für das Großereignis abgezeichnet: entweder eine Begrenzung der Zahl der zeitgleich anwesenden Besucher oder eine 2G-Regelung. „Beides bedeutet, dass wir das Marktareal umzäunen und mit Einlasspersonal versehen müssen. Dafür würden zusätzliche Kosten in Höhe von bis zu 20 000 Euro zu Buche schlagen“, schildert der Rathauschef. Die Entscheidung, ob sich die Stadtverwaltung darauf einlassen will, soll Neumann zufolge in den nächsten Tagen fallen.

Wobei auch die Händler und Schausteller ein Wort mitzureden haben. Ausgedünnte Besucherströme oder der Ausschluss nicht geimpfter beziehungsweise nicht genesener Gäste bedeutet potenziell Umsatzeinbußen. „Drei Händler haben bereits definitiv abgesagt, einige andere überlegen noch“, berichtet der OB.

Eventuell neue Corona-Regeln ab 25. November

Zumal gegen Ende des Monats noch ein Damoklesschwert wartet: Die aktuelle Allgemeinverfügung des Landrates zu Corona-Schutzmaßnahmen läuft am 24. November aus, zwei Tage vor der Altenburger Weihnachtsmarkt-Eröffnung. Gut möglich, dass die Folgeverordnung das Markttreiben komplett untersagt. „Dann wären jedoch schon erhebliche Kosten aufgelaufen und Verträge unterzeichnet.“ Alles Argumente für eine Absage.

Und in Schmölln? Auch Bürgermeister Sven Schrade (SPD) hat bislang ausdrücklich am Weihnachtsmarkt in der Knopfstadt festgehalten, bekräftigte das zuletzt am Dienstag in einer Einwohnerversammlung. Doch die Maßgaben des Gesundheitsamtes gelten auch für Schmölln. Am kommenden Montag soll sich der Hauptausschuss des Stadtrates mit dem Thema befassen, berichtete auf Anfrage die Stadtverwaltung. Tags darauf finde ein Treffen der beteiligten Händler statt. Spätestens dann soll klar sein, ob Schmölln tatsächlich vom 3. bis 12. Dezember eine Budenmeile einrichtet.

Von Kay Würker