Immer mehr Pannen belasten Meuselwitzer Bürgermeisterwahl – was folgt aus diesem Chaos?

Meuselwitz

Noch nie gab es bei demokratischen Wahlen im Altenburger Land so viele Pannen und Unregelmäßigkeiten wie bei der Abstimmung über den neuen Meuselwitzer Bürgermeister. Die OVZ analysiert die Vorfälle, ordnet sie ein und erläutert die Folgen.

Welche Vorkommnisse sind bis jetzt bekannt?

Die Unterlagen für die Briefwahl wurden zumindest teilweise zu spät verschickt, erreichten zahlreiche Meuselwitzerinnen und Meuselwitzer erst zwei oder drei Tage vor dem Urnengang am 28. November. Hinzu kommen rund 1800 falsch versendete Wahlbenachrichtigungen, ein zeitweise verschlossenes Wahllokal in der Grundschule Pestalozzistraße, irreguläre 2G-plus-Schilder an Eingängen der Schnaudertalhalle, eine vom unterlegenen Uwe Rückert (Freie Wähler) monierte Behinderung bei der Beobachtung der Auszählung und eine von Noch-Bürgermeister Udo Pick (FDP) gerügte falsche Bekanntmachung der Stichwahl in seinem Namen, obwohl er seit August nicht mehr im Dienst ist. Bei der offiziellen Bekanntgabe des amtlichen Wahlergebnisses im Amtsblatt wurden zudem die gültigen mit den ungültigen Stimmen verwechselt.

Wie gravierend sind die Unregelmäßigkeiten?

Die falschen Benachrichtigungen wurden durch Neuversand zulasten des Steuerzahlers geheilt, die Verwechslung der Stimmen im Amtsblatt wird korrigiert. Letztere dürfte ohnehin so offensichtlich falsch sein, dass sie für jeden erkennbar war und somit die offizielle Bekanntmachung nicht ungültig macht. Die im Namen Udo Picks gezeichnete Bekanntmachung der Stichwahl kann nicht mehr berichtigt werden, ebenso die 2Gplus-Schilder, was beides zu gravierenderen Verstößen macht.

Warum die Briefwahlunterlagen so spät verschickt wurden, und wie viele es genau sind, muss schnellstens aufgeklärt werden. Erst anhand dessen kann die Schwere dieser Unregelmäßigkeit bewertet werden. Das zeitweilig verschlossene Wahllokal und Rückerts verhinderte Beobachtung wiegen für sich genommen weniger schwer, mehren zusammen mit den anderen Unstimmigkeiten allerdings die Zweifel, ob die Wahl insgesamt regulär ablief.

Die Folge: ein massiver Vertrauensverlust in die Institutionen, weswegen zumindest die Stichwahl eigentlich wiederholt werden müsste. Denn die Stadtverwaltung Meuselwitz war nicht in der Lage, eine geordnete Wahl durchzuführen. Ein wichtiges Kriterium, ob noch einmal gewählt werden muss, sind neben der Schwere formaler Fehler aber, ob die Abstimmung ohne die Pannen hätte anders ausgehen können.

Hätte die Stichwahl anders ausgehen können, wenn die Briefwahl-Unterlagen zeitiger verschickt worden wären?

Eigentlich nicht. Denn davon betroffen gewesen wären mutmaßlich Anhänger beider Kandidaten. Bezogen auf die direkt in Wahllokalen abgegebenen Stimmen lag der Vorsprung von Dathe den Angaben von Rückert zufolge bei circa sechs Prozent. Nach Hinzurechnung der Briefwahlergebnisse verdoppelte sich dieser auf zwölf Prozent. Für Rückert hat damit die Briefwahl den Wahlausgang bestimmt. Das ist eine gewagte These, die schwer zu beweisen, wenngleich nicht völlig unmöglich ist. Entscheidend für eine Bewertung könnte die Zahl der betroffenen Briefwähler sein. Wäre diese mindestens so groß wie der Abstand zwischen beiden Kandidaten (375 Stimmen) oder größer, läge ein anderer Ausgang im Bereich des Möglichen.

Wie geht es mit den Wahl-Anfechtungen weiter?

Das Landratsamt prüft diese zunächst. „Es ist beabsichtigt, die Anfechtungen zügig zu prüfen“, teilt die Behörde hierzu mit. Das „Thüringer Kommunalwahlgesetz sieht insoweit vor, dass die Rechtsaufsichtsbehörde ihre Entscheidung binnen einer Frist von drei Monaten treffen soll“. Im Rahmen dessen wird auch noch einmal tiefergehend geprüft, an welchen Eingängen die 2Gplus-Schilder in der Schnaudertalhalle hingen und ob Wahlberechtigte deswegen nicht an der Wahl oder der Sitzung des Wahlausschusses teilgenommen haben.

Sollte die Kommunalaufsicht gravierende Mängel feststellen, müsste – je nachdem, welcher Art und wie schwerwiegend diese sind – neu wählt werden. Wenn nicht, steht allen Anfechtenden der Weg über die Verwaltungsgerichte offen, der in aller Regel jedoch geringe Erfolgsaussichten bietet. Dennoch: Solange dort nicht entschieden ist, ist die Wahl von Ronny Dathe zum neuen Bürgermeister nicht gesichert und nicht legitimiert.

Ist Wahlsieger Ronny Dathe damit angeschlagen?

Auf jeden Fall. Vor allem seine verschwiegene CDU-Mitgliedschaft und die ihm unterstellte Verwicklung in ein Szenario, um als Parteiloser seine Wahlchancen zu erhöhen, haben seine Reputation massiv infrage gestellt und das Vertrauen vieler Wähler erschüttert. In Kombination mit den teils gravierenden Unregelmäßigkeiten sollte Dathe seine Wahl nicht annehmen. Macht er es dennoch, wird sein Amtieren belastet und seine Amtszeit überschattet, noch ehe sie angefangen hat. Das von Krisen geschüttelte Meuselwitz braucht aber einen integeren Rathauschef.

Von Jens Rosenkranz und Thomas Haegeler