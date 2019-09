Immer wieder Kundengespräche: Viel Arbeit für die Reisebüros in Altenburg

Altenburg

Am Mittwoch gegen 10.40 Uhr kommt die nächste Hiobsbotschaft: Vier Tage nach der Pleite des britischen Mutterkonzerns meldet auch die deutsche Thomas Cook Insolvenz an. Eine Schocknachricht für die Mitarbeiter in den Altenburger Reisebüros. Noch ist völlig unklar, was genau die Pleite von Thomas Cook, Neckermann, Öger Tours, Air Marin und Bucher Reisen für all die Touristen aus dem Altenburger Land bedeutet, die bei der Urlaubsplanung auf diese Anbieter gesetzt haben. Sicher ist aber: Die Reiseexperten haben am Mittwoch alle Hände voll zu tun.

Heike Medicke, Geschäftsführerin des Roßplan Reisebüros, ist kurz nach dem Eintreffen der Insolvenz-Nachricht dabei, neu zu organisieren. „Nachdem das jetzt raus ist, werden heute einige Kunden wegen ihrer Buchungen herkommen müssen“, sagt sie. Mit ihnen werde sie dann das weitere Vorgehen individuell besprechen.

Daumen drücken, dass alles klappt

Auch Steffen Jentsch vom Reisebüro „Der Reisefritze“ ist beschäftigt: „Sie sehen ja, was auf meinem Schreibtisch los ist.“ Da liegt Papierstapel neben Papierstapel mit Informationen zu einzelnen Buchungen. Alles muss bearbeitet werden.

Beim Reisebüro Trumpf in der Sporenstraße hängen derzeit fünf Buchungen mit Thomas Cook zusammen und Mitarbeiterin Ellen Hönemann hat die Liste vor sich liegen: „Jetzt geht es erst mal darum, die Kunden zu beruhigen und gemeinsam zu besprechen, wie es weitergeht“, sagt sie. „Heute kommen ein paar Kunden zurück, die über Neckermann gebucht haben, da müssen wir die Daumen drücken, dass alles klappt.“ In der nächsten Woche wollen ein paar Kunden verreisen, aber das lasse sich mit den Problem-Anbietern derzeit nicht realisieren.

Auch Annett Sylvester vom Reisebüro Bon Voyage seien noch die Hände gebunden, bevor die Verhandlungen mit Thomas Cook nicht abgeschlossen sind. „Derzeit können wir weder neu buchen, noch umbuchen, noch stornieren. Bis zum 26. wird auf jeden Fall keiner der Kunden fliegen, ab dem 27. Oktober muss man sehen, was die Verhandlungen bringen“, sagt sie. Für Condor-Kunden sehe es jedoch etwas rosiger aus, da der Ferienflieger dank eines 380-Millionen-Euro-Kredits des Staates weiter fliegen kann.

Verbraucherzentrale ist auch Anlaufstelle

Die Altenburger Reisebüros sind jedoch entschlossen, gemeinsam mit den betroffenen Kunden nach einer Lösung zu suchen. Dafür bietet sich auch die Beratungsstelle Altenburg der Verbraucherzentrale Thüringen (VZTh) an. Berater Axel Laddar hatte zwar bislang keinen Thomas-Cook-Fall auf dem Tisch, ist jedoch zur helfend Stelle, wenn sich Altenburger an ihn wenden wollen. „Wenn jemand mit so einem Fall zu mir kommt, werde ich individuell dazu recherchieren“, sagt Laddar. Und besonders knifflige Fälle leitet die Beratungsstelle Altenburg an die VZTh-Zentrale in Erfurt weiter, die dann übernimmt. Bei derartigen Themen können Altenburger unangemeldet in der Beratungsstelle in der Dostojewskistraße 6 vorbeischauen – mittwochs zwischen 9 und 12 Uhr und zwischen 13 und 18 Uhr oder freitags von 9 bis 13 Uhr. Nur bei Spezialthemen, wie etwa Finanzen, seien vereinbarte Termine vonnöten. „Eine Beratung kostet in der Regel zehn Euro, bei Spezialterminen wird ein höherer Beratungssatz fällig“, so Laddar.

Von Katharina Stork