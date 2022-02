Groß war das Interesse, als im Dezember die „Alte Gärtnerei“ zwangsversteigert wurde. Gut 40 private Bieter beteiligten sich an der Auktion, der Hammer fiel bei über 120 000 Euro. Nun zeichnet sich ab: Das Objekt in der Schmöllnschen Landstraße reiht sich ein in die lange Liste an Spekulationsobjekten in Altenburg. Der Preis, er steigt und steigt.