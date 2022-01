Impfaktion im Goldenen Pflug in Altenburg

Altenburg

Am Mittwoch, dem 5. Januar, findet ein öffentlicher Impftermin in Altenburg statt. Das teilt die Stadtverwaltung mit. In der Zeit von 12 bis 17 Uhr wird es für alle Bürgerinnen und Bürger im „Goldenen Pflug“ ein begrenztes Angebot an Biontech- und Johnson&Johnson-Impfstoff geben, der dort als Erst- oder Booster-Impfung verabreicht wird. Insgesamt stehen 200 Dosen Impfstoff zur Verfügung.

Der Impftermin wird von der Stadtverwaltung organisiert und von der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen durchgeführt, heißt es aus dem Rathaus weiter. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Mitzubringen sind ein Lichtbildausweis, die Krankenkassen-Karte und der Impfausweis.

Inzidenz gestern bei 342,9

Die 7-Tage-Inzidenz lag am Montag bei 342,9. Seit dem 30. Dezember gab es 103 bestätigte Neuinfektionen, teilte das Landratsamt mit. Ein Omikron-Fall ist bisher noch nicht bekannt geworden. 12 Corona-Patienten wurden im Klinikum Altenburger Land behandelt, davon 5 auf der Intensivstation.

168 Personen bei kurzfristig organisierter Aktion in Meuselwitz

Am ersten Sonntag des neuen Jahres wurden im Meuselwitzer Bürgertreff bei einer kurzfristig organisierten Aktion 168 Personen mit zwei Sorten Impfstoff versorgt. Der Schmöllner Uwe Kretschmar hatte für seine ehemalige Wohnstadt die Idee. Er fand zwei Organisatoren aus Meuselwitz sowie Kinderärztin Ilka Enders aus Freyburg und ihre Praxishilfe, teilte der Meuselwitzer Eberhard Hanisch mit.

Es gab die Möglichkeiten für Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen. Gleichzeitig habe sich ein Testmobil des Landkreises eingefunden, sodass auch Tests vor Ort durchgeführt werden konnten. Wegen der guten Resonanz werde über einen weiteren Termin für Meuselwitz nachgedacht, so Hanisch.

Von lvz