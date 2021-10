Impfaktion in Schmölln ohne Terminvergabe

Schmölln

Spontan ins Schmöllner Impfzentrum fahren und sich eine Spritze abholen: Am morgigen Samstag ist das möglich. In der Einrichtung findet von 7.30 bis 13.30 Uhr eine Impfaktion ohne Terminvergabe statt. Wer Interesse am Corona-Schutz hat, kann sich ohne Anmeldung im genannten Zeitraum im Haus 3 in der Robert-Koch-Straße 95 in Schmölln melden. Darauf weist die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen hin. Angeboten werden die Impfstoffe Biontech/Pfizer sowie Johnson&Johnson. Bei Letzterem entfällt die Zweitimpfung. Aktuell haben im Altenburger Land laut Gesundheitsministerium 55,7 Prozent der Bevölkerung kompletten Impfschutz. Landesweit sind es 59,6 Prozent.

Von Kay Würker