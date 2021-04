Impfen: Hausärzte im Altenburger Land starten endlich und stehen schon vor neuem Problem

Altenburg

Erwartungsvoll hält Herta Fritz den gerade ausgefüllten Anamnese-Bogen in der Hand. Die Voraussetzung, dass sie in wenigen Minuten ihre Erstimpfung erhalten kann – wie erhofft bei ihrer Hausärztin. „Ich habe bewusst gewartet, bis es hier losgeht“, sagt sie. Denn die Rentnerin hat selbst kein Fahrzeug. Der Weg in ein Impfzentrum wäre also ungleich komplizierter gewesen, von der nicht weniger komplizierten Termin-Buchung ganz zu schweigen. „Ich bin sehr froh, dass ich es hier machen konnte. Alle sind freundlich. Ich bin sehr dankbar.“

Wie der 77-jährigen Skatstädterin ging es am Mittwochvormittag 18 weiteren Patienten der Kardiologisch-Hausärztlichen Praxis Pauli in der Altenburger Poliklinik. Sie alle haben den Impfstart vor Ort herbeigesehnt. „Es ist alles schon gleich nach Ostern sehr gut angelaufen, aber erst in dieser Woche geht es richtig los“, so Kerstin Pauli. Die Medizinerin bekam sogar alle für ihre insgesamt vier Praxen in der Altenburg, Schmölln und Podelwitz bestellten Impfdosen.

Telefon in der Praxis steht nicht still

Allerdings hatte sie in weiser Voraussicht das mögliche Kontingent nicht ausgeschöpft. Die meisten haben etwa 75 Prozent ihrer Bestellung bekommen, weiß sie von Kollegen. Kerstin Pauli erstellte mit ihrem Team eine Liste ihrer zuerst infrage kommenden Patienten, streng nach Priorisierung. Die wurden dann angerufen. Durch diese Liste besteht zugleich die Möglichkeit, für die aktuell einmal wöchentlich stattfindende Impfsprechstunde jemanden schnell noch zu bestellen, wenn ein Patient seinen vereinbarten Termin nicht wahrnimmt. Schließlich soll der wertvolle Impfstoff nicht im Müll landen.

Obwohl die Initiative von der Praxis ausgeht, steht das Telefon kaum noch still, füllen sich die Wartelisten unaufhörlich. „Die Impfkampagne in den Arztpraxen wird in den nächsten Wochen richtig Fahrt aufnehmen“, ist Kerstin Pauli überzeugt. „Hauptsache, wir bekommen genug Impfstoff.“

Lieber warten als Astrazeneca-Impfung

Das sieht auch ihre Meuselwitzer Kollegin Hella Mohr so. „Die Bereitschaft der Leute, sich impfen zu lassen, ist groß. Doch es gibt nicht genug Impfstoff.“ In der ersten Woche habe sie 24, in dieser nur noch zwölf Impfdosen erhalten. Doch das ist nicht das einzige Problem. Bis jetzt wurde der Impfstoff von Biontech geliefert, den die Patienten sehr gut annehmen. Doch ab der kommenden Woche wird zu gleichen Teilen auch Astrazeneca dabei sein. „Bisher haben mir aber fast alle infrage kommenden Patienten signalisiert, dass sie diesen Impfstoff nicht haben und dann lieber warten wollen. In einer Ampulle sind zehn Impfdosen enthalten, die ich noch am gleichen Tag verimpfen muss. Was mache ich mit denen, die keiner will?“, fragt Hella Mohr. Und: Eine Praxis, die kein Astrazeneca nimmt, kriegt auch kein Biontech. Die erfahrene Medizinerin ist sauer, dass sie nun neben all der Bürokratie und den zeitaufwändigen Hausbesuchen, bei denen die Ärztin nämlich geduldig die 15 Minuten Überwachungszeit „absitzen“ muss, nun auch noch Aufklärungsarbeit leisten soll. Das sei Sache der Politik und nicht der Ärzte. „Ich fühle mich als Hausarzt benachteiligt, dass ich keinen Einfluss auf den Impfstoff habe, den ich bekomme.“

„Das ist leider so“, bestätigt der Altenburger Apotheker Dr. Johannes Ungvári. Die Apotheken bekommen die Ampullen vom Großhandel geliefert und verteilen sie dann an die Arztpraxen. „Am Montag erhielten wir überraschend die Mitteilung, dass die Hausärzte ab kommender Woche nicht mehr wie bislang angekündigt, nur Biontech, sondern auch Astrazeneca erhalten. Im Grunde genommen können die Ärzte nur eine bestimmte Anzahl bestellen, sonst aber keine Wünsche äußern.“

Zeitfenster von 120 Stunden

Insgesamt aber habe die Lieferung in den ersten beiden Wochen seit Impfstart sehr gut geklappt, wenngleich nicht in den gewünschten Mengen, sondern nur etwa 60 Prozent. Die Arztpraxen müssen bis Dienstag, 12 Uhr, ihre Bestellungen abgeben, die Apotheken leiten diese dann bis 15 Uhr an den Großhandel weiter. Mittwoch oder Donnerstag kommt von diesem die Info, wie viel wirklich geliefert wird. Diese Meldung geht dann wiederum an die Praxen, so dass sie mit der entsprechenden Patientenzahl planen können. „Die Ampullen kommen aufgetaut bei uns an und werden Montagmittag ausgeliefert. Dann haben die Ärzte 120 Stunden Zeit, sie zu verimpfen. Gelagert werden müssen sie bei Kühlschranktemperatur“, erläutert Johannes Ungvári. Auch er sieht die neue Vorgabe, eine Quote von 1:1 bei Biontech und Astrazeneca zu erfüllen, als Problem. „Damit könnte die überaus gut angelaufene Impfung bei den Hausärzten gefährdet werden.“

Zahlen und Fakten Laut Kassenärztlicher Vereinigung (KV) Thüringen sind in der vergangenen Woche in den Hausarztpraxen des Freistaats 22 047 Dosen verimpft worden. In dieser Woche wurden weitere 21 500 Dosen an die Hausärztinnen und -ärzte versandt. Wie viel das Altenburger Land konkret bekommen hat und wie viele der insgesamt 64 Hausarztpraxen im Landkreis sich überhaupt beteiligen, geht aus den Statistiken des RKI nicht hervor, so die KV auf Anfrage. „Unsere Ärzte in den Impfstellen und in den Praxen stehen bereit, um mehr zu impfen. Wir appellieren daher an die Impfstoffhersteller, ihre zugesagten Lieferungen einzuhalten“, sagt Dr. Annette Rommel, erste Vorsitzende der KV Thüringen.

Von Ellen Paul