Impfen ohne Termin braucht Fortsetzung

Altenburg

Das war wirklich nicht zu erwarten: Die Schmöllner Impfstelle verzeichnet einen regelrechen Run auf die erstmals angebotene Impfung ohne Termin, erreicht mit 295 verimpften Dosen beinahe die für diesen Tag angekündigte Kapazitätsgrenze. Und das ausgerechnet in einem Landkreis, der durchaus den „Impf-Trödlern“ zuzurechnen ist. Denn mit seinen 47,7 Prozent vollständig geimpfter Einwohner liegt das Altenburger Land sogar noch hinter Sachsen (aktuell 48,9) zurück, dem Schlusslicht im deutschen Ländervergleich.

Das sollte alle Verantwortlichen stutzig machen. Was hat bislang nicht gestimmt? Warum erreicht man die Leute erst mit einem solchen Angebot, bei dem sie teilweise sogar eine lange Wartezeit von zwei bis zweieinhalb Stunden klaglos in Kauf nehmen? Darunter sogar eine 80-Jährige, obwohl dieser Altersgruppe bekanntlich schon vor Monaten als erster ein Impfangebot gemacht wurde. Hier wäre Ursachenforschung angezeigt. Doch leider gibt es offensichtlich nicht einmal statistische Erhebungen, wie hoch der Anteil ungeimpfter Ü60-Jähriger im Landkreis ist. Dabei wäre gerade dies für die Vorbereitungen auf Herbst und Winter im Klinikum wichtig.

Fest steht zumindest eines: Angesichts einer solchen Resonanz wie in Schmölln sollten die Angebote fortgeführt und noch niederschwelliger werden, die Impfteams also zu den Impfwilligen kommen. Ihre Sommer-Impfkampagne führt die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen beispielsweise ins Jenaer Ernst-Abbe-Sportfeld, in Schalkau an eine Bushaltestelle oder in Steinach auf den Marktplatz. Wie zu erfahren war, gibt es Gespräche über solcherart Aktionen derzeit auch mit dem hiesigen Landratsamt. Der Bedarf zumindest scheint tatsächlich vorhanden. Es muss nicht mal mit einer kostenlosen Bratwurst gelockt werden …

Von Ellen Paul