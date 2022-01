Altenburg

Wegen zahlreicher Unklarheiten und möglicher Risiken wird es ab dem 16. März nicht zu einer strikten Umsetzung des Tätigkeits- oder Betretungsverbotes für ungeimpfte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Gesundheitswesen kommen. Das geht aus Antworten aus dem Thüringer Gesundheitsministerium an die LVZ hervor. Insbesondere dürfe die Versorgungssicherheit für die pflegebedürftigen und kranken Menschen sowie für die Menschen mit Behinderung „durch die Sanktionen wie Betretungs- und Tätigkeitsverbote nicht gefährdet werden“, teilte eine Ministeriumssprecherin mit. Sie bezog sich dabei auf Formulierungen, auf die sich die Gesundheitsminister der Länder einstimmig am Sonnabend geeinigt hatten.

Einheitliche Abwägungskriterien nötig

Nun soll gemeinsam mit dem Bund ein einzelfallbezogenes Verfahren eingerichtet werden, um danach die Betretungs- oder Tätigkeitsverbote rechtssicher anzuordnen und sanktionieren zu können. Außerdem will man einheitliche Abwägungskriterien schaffen, welche die Gesundheitsämter bei ihrem Ermessensspielraum leiten sollen. Dabei geht es um die Prüfung von Nachweisen und Ausnahmetatbeständen, die Anhörung der Beschäftigten, die rechtssichere Einbindung der Arbeitgeber, die Art und Geltungsdauer der Sanktionen sowie einheitliche Kontrollen. Auch soll ein Personenkreis definiert werden, der zwingend der Impfpflicht unterliegen soll, was heißt, dass es auch ungeimpfte Personen geben kann. Und es wird ein abgestuftes Verfahren mit einer vorgeschalteten Bußgeldbewehrung und einem nachgeschalteten Tätigkeitsverbot geprüft.

Gesetz ist praxisuntauglich

Das alles zeigt, dass der Bundestag zwar ein Gesetz verabschiedet hat, das folgerichtig auf das Tätigkeitsverbot ungeimpfter Angestellter in etlichen Gesundheitsberufen abzielt, dieses allerdings völlig praxisuntauglich ist und den medizinischen und Pflegesektor wegen Personalmangels sogar gefährden könnte. Nun wird auf Kreis- und Landesebene fieberhaft geprüft, wie ernst sich die Personalsituation in der Pflege und ärztliche Versorgung ab dem 15. März darstellen könnte. Auch davon ist man offensichtlich völlig überrascht. Allerdings gibt es bereits Zahlen. So geht die Greizer Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) von 30 Prozent ungeimpfter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus. Die Altenburger Klinikumgeschäftsführerin Gundula Werner spricht von 17 Prozent, die allein in Krankenhäusern arbeiten.

Impfpflicht wird nicht ausgesetzt

Aussetzen will Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) die einrichtungsbezogene Impfpflicht dennoch nicht, obwohl dies Gundula Werner und auch Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade (SPD) gefordert haben. „Länder und Kommunen müssen das Gesetz umsetzen“, sagte die Ministerin am Dienstag auf einer Pressekonferenz. Es könne nur noch der Spielraum ausgelotet und sich auf einheitliche Sanktionen geeinigt werden.

Auch die hiesige SPD-Bundestagsabgeordnete Elisabeth Kaiser will an der Impfpflicht festhalten. „An erster Stelle steht das Wohl der zu Pflegenden in den Einrichtungen, die besonders durch die Pandemie gefährdet sind“, sagte Kaiser der LVZ. Sie nehme aber die Befürchtungen wegen der drohenden Arbeitsunfähigkeit des Gesundheitswesens ernst. Erst vergangene Woche habe sie sich dazu mit Einrichtungsleitungen im Wahlkreis ausgetauscht. Es fehle immer noch an konkreten Informationen aus den entsprechenden Behörden an die Einrichtungen, was zu erhöhter Verunsicherung führt.

Wirrwarr um Genesenen-Status

Am Rande ging Kaiser auf die von ihrem Parteifreund und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach verfügte Ungleichstellung beim Status für Genesene ein, die für Normalbürger auf drei Monate verkürzt, für den Bundestag aber bei sechs Monaten geblieben ist. „Angeordnete stehen nicht abseits der Gesetze“, sagte die Geraerin. Sie gehe davon aus, dass die Regelung zum Genesenen-Status zeitnah angepasst wird und dann auch im Bundestag gilt.

Von Jens Rosenkranz