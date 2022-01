Impfpflicht für Pflegekräfte: Altenburger Landratsamt hat bei Tätigkeitsverbot Ermessensspielraum

Altenburg

Ungeimpfte Mitarbeiter in medizinischen und Pflegeeinrichtungen dürfen ab dem 15. März eigentlich nicht mehr auf Arbeit. „Das Gesundheitsamt wird den betreffenden Nicht-Geimpften/Nicht-Genesenen untersagen, in Pflegeeinrichtungen tätig zu sein,“ teilte das Landratsamt der OVZ mit. Wie sich nun herausstellt, hat die Behörde allerdings einen gewissen Ermessensspielraum, ob es ein Tätigkeits- oder Betretungsverbot ausspricht. Das erklärte ein Behördensprecher auf Anfrage. „Erstens kann das Gesundheitsamt eine angemessene Frist einräumen, bis wann ein vermeintlich nicht geimpfter Mitarbeiter seinen Impfnachweis vorlegen kann. Zweitens hinterfragt das Gesundheitsamt, ob medizinische Indikatoren vorliegen, die gegen eine Impfung sprechen. Drittens kann auch die Tätigkeit der betroffenen Person entscheidend sein“, heißt es.

Nachweis für doppelte Impfung

Bislang ist unklar, wie weit die Behörde diesen Spielraum gerade in jenem Bereich ausreizen kann, in dem es um die Tätigkeit des Betreffenden geht. Offensichtlich zielt dieser Punkt darauf ab, dass Bereiche im Gesundheitswesen nicht zusammenbrechen dürfen, wenn Ungeimpften die Tätigkeit in diesen Einrichtungen oder deren Betreten untersagt wird.

Bei dem Nachweis müsse eine doppelte Impfung dokumentiert werden. „Beim Impfstoff Johnson&Johnson reicht eine Impfung“, teilte das Landratsamt mit. Das gelte allerdings mit Stand diese Woche, hieß es. Bekanntlich gilt man neuerdings mit einer Dosis Johnson&Johnson nicht mehr als vollständig geimpft. Auch doppelt Geimpfte gelten seit Dienstag nicht mehr als vollständig geimpft. Ob dies auf die Pflegerinnen und Pfleger zutrifft, ist noch unklar.

Alternativ genügt auch ein Genesenennachweis, der aber für Ungeimpfte nur noch drei Monate gültig ist, oder ein medizinisches Attest, dass man nicht geimpft werden kann. Die jeweiligen Einrichtungsleiter sind verantwortlich, sich diese Nachweise vorlegen zu lassen. Das Gesundheitsamt wird noch vor dem 15. März von den Einrichtungen, die sich bis dahin nicht gemeldet haben, diese Informationen abfragen. Danach beginnt die Prüfung.

Krankenhäuser fordern Verzicht auf Sanktionen

Mittlerweile fordern die Thüringens Krankenhäuser einen generellen Verzicht auf Sanktionen gegen ungeimpfte Mitarbeiter. Die Vorsitzende des Landeskrankenhausgesellschaft (LKHG) und Geschäftsführerin des Klinikums Altenburger Land, Gundula Werner, sagte am Freitag, andernfalls werde mit Beginn der Impfpflicht Mitte März ein Teil des Personals ausfallen, was „auf die Versorgung der Patientinnen und Patienten erheblichen Einfluss haben“ werde. Etwa 17 Prozent der Beschäftigen könnten keinen Immunitätsnachweis vorlegen. Das werde sich negativ auf die Versorgung der Patienten auswirken. Die Landeskrankenhausgesellschaft fordert daher das Gesundheitsministerium auf, keine Beschäftigungsverbote zu verhängen.„Wir sprechen uns gegen die Einführung einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht im Vorgriff auf eine allgemeine Impfpflicht aus“, sagte Werner. Andernfalls würden laut einer Umfrage der LKHG unter ihren Mitgliedskrankenhäusern rund 13 Prozent der vom Gesundheitsministerium zugewiesenen Planbetten in Thüringen nicht mehr betrieben werden können. „Das Ergebnis der Umfrage gibt Anlass zu großer Sorge“, betonte Werner – insbesondere mit Blick auf die zu erwartende Omikron-Welle.

Von Jens Rosenkranz