Altenburg/Erfurt

Ab dem 16. März gilt für das Personal in medizinischen und Pflegeeinrichtungen eine gesetzliche Impfpflicht. Kliniken und Senioreneinrichtungen warnen seit Monaten vor einem personellen Notstand. Am Dienstag hat das Thüringer Gesundheitsministerium einen Erlass mitsamt Zeitplan veröffentlicht, der die Umsetzung der Impfpflicht bis zu einer Verfügung zum Betretungsverbot der jeweiligen Einrichtung und bis zur Zahlung eines Bußgeldes regelt. Durch die Anhörung der betroffenen Einrichtungen ab Mitte Mai soll jedoch auch die konkrete Versorgungssituation beleuchtet werden, die bei Tätigkeitsverboten entstehen könnte.

Das ist der Zeitplan:

Bis 15. März: Die Beschäftigten müssen der Geschäftsführung einen Immunitätsnachweis vorlegen.

Ab 16. März: Die Geschäftsführungen melden dem Gesundheitsamt die ungeimpften Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter innerhalb der nächsten zwei bis maximal vier Wochen.

Anfang bis Mitte April: Priorisierung der Bearbeitungsreihenfolge durch das Gesundheitsamt.

Mitte April bis Mitte Mai: Aufforderung der Nachweisvorlage des Impfnachweises an die betreffenden Personen innerhalb von vier Wochen.

Mitte Mai bis Anfang Juni: Einleitung eines Tätigkeits- und Betretungsverbotsverfahrens nach fruchtlosem Fristablauf (Anhörung der betroffenen Personen und der Einrichtungen) sowie die parallele Einleitung eines Bußgeldverfahrens (Anhörung der Betroffenen).

Mitte Juni: Erlass eines Bußgeldbescheides.

Anfang Juli: Ablauf Zahlungsfrist für Bußgeld.

Anfang bis Mitte Juli: Erlass einer Tätigkeits- bzw. Betretungsverbotsverfügung.

Ende Juli/Anfang August: Verbotsverfügung entfaltet inhaltliche Wirkung (zwei Wochen nach Bekanntgabe).

Unterbrechung: Zu jeder Zeit. Das Verfahren wird sofort ausgesetzt, wenn der Betreffende einen Nachweis zur vollständigen Impfserie vorlegt, deren erster Impftermin nicht länger als drei Wochen entfernt ist.

Viele Fragen sind trotzdem noch offen

„Mit dem Erlass geben wir den Landkreisen und kreisfreien Städten nun wie angekündigt einen zentralen Handlungsleitfaden zur Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht in Thüringen an die Hand“, erklärte Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke). Gleichwohl sei klar, dass nach wie vor Fragen offen sind. „Insbesondere zu den arbeits- und sozialrechtlichen Fragen braucht es weitere Präzisierungen, die der Bund zugesagt hat. Gerade diese Fragestellungen rufen viele Unsicherheiten sowohl bei den Beschäftigten als auch bei den Arbeitgebern hervor. Zuständige Institutionen für entsprechende Beratungen, wie zum Beispiel Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften oder die Bundesagentur für Arbeit, brauchen hier schnell Klarheit. Die bisherigen Ausführungen in der Handreichung des Bundes sind dafür nicht ausreichend.“

Versorgungssituation wird berücksichtigt

In dem Anschreiben an die Landkreise wird der Befürchtung entgegengetreten, dass für Bestandspersonal, welches keinen Immunitätsnachweis vorlegt, ab dem 16. März 2022 automatisch ein Tätigkeits- und Betretungsverbot herrscht. Dies sei nicht der Fall, heißt es. Mit der Meldung trete vielmehr ein Verwaltungsverfahren in Kraft, welches eine Einzelfallprüfung nach sich zieht, die insbesondere auch die Versorgungssituation vor Ort berücksichtigt und erst nach Anhörungen beider Seiten – also des/der Beschäftigten und des Arbeitgebers – zu Entscheidungen führt.

Von Jens Rosenkranz