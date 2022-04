Impfstelle Schmölln: Patientenzahlen gehen zurück, der Alltag bleibt

Schmölln

Die Zahlen sinken – immer weniger Menschen lassen sich noch gegen das Corona-Virus impfen. Viele haben bereits eine Booster-Impfung erhalten, doch manche könnten nun sogar schon zum vierten Mal geimpft werden. Mehr Patienten werden es jedoch nicht, auch nicht in der Impfstelle Schmölln, wo ein kleines Team weiterhin das Angebot aufrechterhält.

Dazu gehören die beiden Impfstellen-Manager Marco Heinke und Kathleen Steinert. Sie übernahmen erst von der ehemaligen Landrätin Michaele Sojka. Diese hatte sich für den Erhalt der Impfstelle eingesetzt, denn Schluss sein sollte in Schmölln eigentlich bereits Ende Dezember 2021. Ganz neu sind beide nicht, Steinert kam schon einmal im März 2021 in die Impfstelle, wechselte dann jedoch nach Greiz. Sie kam zurück und ist zusammen mit Heinke im Managerteam in Schmölln. Die Arbeit besteht aus mehr als der Koordination von Impfterminen.

„Es gab Tage, da sind wir hier erst sehr spät raus, nach 22 Uhr“, erzählt Steinert. „Da war hier die Hölle los.“ Als es losging mit den ersten Impfterminen und später mit den Boostern war auch in Schmölln die Nachfrage groß. Das Team der kleinen Impfstelle arbeitete im Schichtsystem. Um die 200 Impfungen, so Steinert, schaffte man da an einem Tag. Im Sommer habe es Entspannung gegeben, mit dem Booster-Impfungen gingen die Patientenzahlen wieder hoch. Im Takt von zwei bis drei Minuten, so Steiner, wurde damals geimpft.

Jetzt sieht es anders aus. Es ist ruhiger geworden in Schmölln. Erstimpfungen gibt es kaum noch, meistens sind es Booster, oder sogar bereits zweite Booster, so Steinert. „Heute haben wir rund 26 Anmeldungen. Aber“, wirft Steinert ein. „es kommen auch immer noch unangemeldete Patienten und Patientinnen.“ Erst gestern sei das der Fall gewesen, und auch wenn weniger angemeldete kamen, habe man am Ende mehr geimpft als angenommen.

Die Öffnungszeiten der Impfstelle Schmölln haben sich im Zuge der geringeren Nachfrage auch geändert. Doch: Sie sind da, betont Steinert und meint damit das Team von Ärzten, Impfschwestern und natürlich ihr und Heinke.

So auch an diesem Tag, als es eigentlich erst um 14.30 Uhr losgeht. Die erste Patienten kommt bereits eine halbe Stunde früher. Und, es ist eine Ausnahme: Erstimpfung. Welcher Impfstoff es werde, will ihre Begleitung wissen. Steinert klärt auf, der Arzt werde es letztlich entscheiden. Aber: In Schmölln ist jeder Impfstoff da, auch der für Kinder.

Da habe es auch andere Zeiten gegeben, weiß Steinert. „Als es losging, mussten wir immer wieder erklären, wer welchen Impfstoff darf und welchen nicht“, sagt sie. Dabei habe es durchaus Unmut gegeben. „Aber wir machen die Regelungen ja nicht.“ Es ist allerdings ein Teil der Arbeit der Impfmanager, aufzuklären. Gerade in der ersten Zeit, als nicht immer klar war, wer was bekommt, sei das wichtig gewesen, so Steinert. Sie wollen aufklären. Und doch, bestätigt sie, gibt es Einzelfälle, die sich trotzdem nicht impfen lassen wollten.

Die Impfstelle in Schmölln ist die einzige, von der Kassenärztlichen Vereinigung betriebene Stelle im Landkreis. Doch sie soll bald endgültig schließen. Ende Juni ist Schluss. Dann müssen spontan Impfwillige, die nicht zu einem Arzt oder einer Ärztin gehen, bis nach Gera oder Greiz fahren. „Wir haben hier ein erreichbares, niederschwelliges Angebot“, findet Steinert. Das Team, sagt sie, wäre da.

Das Team in der Impfstelle Schmölln ist weiterhin erreichbar. Geöffnet ist Dienstag und Samstag von 7.30 bis 12.30 Uhr und Mittwoch bis Freitag, 14.30 bis 18.30 Uhr. Telefon: 0151 1953 1806 oder 034491 30574

Von Vanessa Gregor