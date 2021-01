Impfzentrum Schmölln startet mit Sicherheitsvorkehrungen

Schmölln

„Können wir? – Ja. – Dann mach’ ich auf.“ Mit diesem kurzen Dialog zwischen einem Sicherheitsmann und der Leiterin Katharina Heppler nimmt am Mittwoch Punkt 14 Uhr die Impfstelle des Altenburger Landes im Klinikum Schmölln ihre Arbeit auf. Draußen vor der Tür wartet schon ein gutes Dutzend betagter Menschen auf eine Spritze. Sie alle erleben trotz des Kaltstarts dieser Einrichtung von Beginn an einen ruhigen und professionellen Ablauf.

Dazu gehört auch Klaus Ruckdeschel aus Gera, der um 14.15 Uhr die allererste Impfung in Schmölln erhält. „Ich fühle mich gut. Ich war nicht aufgeregt. Warum sollte ich?!“, sagt der 80-Jährige kurz danach, als er im Wartezimmer Platz nimmt, in dem sich die Patienten nach der Injektion für eine Viertelstunde zur Beobachtung aufhalten müssen. Nach der Anmeldung nimmt der Geraer zunächst im Arztzimmer von Dr. Jörg Milde Platz, von dem er über die Impfung und mögliche Komplikationen aufgeklärt wird und Fragen stellen kann.

Anzeige

Schlange-Stehen für den Pieks. Im Fünf-Minuten-Takt werden die Impfwilligen hereingelassen, die einen Termin haben. Quelle: Mario Jahn

Begleitet wird Ruckdeschel von seiner Stieftochter Constanze Alt, die den Termin besorgt hat. „Ich hatte Glück“, sagt sie, denn online angemeldet hatte sie ihren Vater erst am Montag, viel später als andere, die nun nach ihr dran sind, warum auch immer. Telefonisch ginge gar nichts, aber von Bekannten erfuhr sie, dass es in Schmölln wohl noch Impfstoff gebe. Nicht so optimal empfindet sie die Online-Anmeldung, die ältere Menschen allein völlig überfordert und die ihre Tücken hat. Denn hat man einen Termin, muss dieser innerhalb von 24 Stunden im Internet erneut über einen zugeschickten Link bestätigt werden.

Dorothea und Manfred Seifert aus Gößnitz dürfen gemeinsam rein, obwohl sie unterschiedliche Termine haben. Ein Bundeswehrsoldat misst die Temperatur. Quelle: Mario Jahn

Vor dem Eingang warten Dorothea und Manfred Seifert aus Gößnitz. Sie hat einen Termin um 14.55 Uhr, ihr stark sehbehinderter Mann aber schon um 14.30 Uhr. Was tun? Der Sicherheitsmann einer Erfurter Firma stellt sich nicht quer. Beide dürfen gleichzeitig rein und treffen sodann auf einen Oberstabsgefreiten der Bundeswehr aus Gotha. Er kontrolliert die Masken, misst die Körpertemperatur, denn mit einem auch nur leichten Infekt darf niemand rein. Die Uniform soll wohl etwas dafür sorgen, dass Ungeduldige, Drängler oder Leute ohne Termin den nötigen Respekt bekommen. Für das Impfteam gibt es ebenso Sicherheitsregeln, die selbst für jene Fälle vorsorgen, wenn jemand völlig ausrastet.

Ein Sicherheitsmann einer Erfurter Firma kontrolliert am Eingang, ob die Personalausweise auch zu jenen Leuten passen, die auf der Termin-Liste stehen. Quelle: Mario Jahn

Die Zahl der vorrätigen Impfdosen der Firma Biontech in der Stelle bleibt geheim. Nur so viel steht fest: Mit dem Stand vom Mittwoch wurden bis zum 2. Februar 1085 Termine vereinbart. Pro Stunde werden zwölf Personen geimpft, 72 am Tag, 360 pro Woche. Geöffnet hat das Zentrum vorerst von 14 bis 20 Uhr, ab dem 3. Februar dann auch vormittags. Termine werden im Fünf-Minuten-Takt vergeben.

Für den reibungslosen Ablauf sorgt die Dienstellen-Managerin Katharina Heppler. Die medizinische Fachangestellte hatte zuvor die Abstrichstelle in Ronneburg geleitet und folgte der Bitte der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen, nun nach Schmölln zu wechseln.

Vor der Impfung berät Dr. Jörg Milde mit dem Patienten mögliche Nebenwirkungen und beantwortet Fragen. Quelle: Mario Jahn

Katharina Heppler sieht nun auch kurz nach Klaus Ruckdeschel, weil er sich so zehn Minuten nach der Injektion etwas merkwürdig fühlt. „Nein, schlecht geht es mir nicht“, sagt er, „nur so, als hätte ich gerade einen Kleinen genommen.“

Von Jens Rosenkranz