Altenburg

Wegen des befürchteten Ansturms von Menschen sollen die Impfzentren geheim gehalten werden und damit auch jenes im Altenburger Land. Das erklärte Veit Malolepsy, Pressesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Thüringen, die im Freistaat diese Zentren organisiert. „Die Adressen der Impfstellen geben wir nicht bekannt, um dort mögliche Ansammlungen von Personen, die keinen Impftermin haben, aber gern vor priorisierten Gruppen geimpft werden möchten, und die damit verbundenen unnötigen Kontakte zu vermeiden. Erfahrungen von den Abstrichpunkten zeigten, dass manche Bürger meinen, wichtiger als andere zu sein“, sagte er der LVZ.

Ein Zentrum für das Altenburger Land

Auf der Thüringer Karte ist für das Altenburger Land ein Impfzentrum ausgewiesen, das den Namen „ Altenburg Schmölln“ trägt. Es müsse laut Malolepsy am 15. Dezember einsatzbereit sein. Die Räumlichkeiten der Stellen müssen so beschaffen sein, dass das Procedere unter den notwendigen Hygienestandards durchgeführt werden kann. Technik wird vor allem für die Kühlung des Impfstoffes benötigt sowie für die Registrierung der Impfungen und Patienten. Diese Ausstattung sowie die medizinische Ausrüstung und Schutzkleidung für das Personal organisiert die KV. Der Impfstoff kommt vom Bund, Spritzen und Kanülen beschafft das Land. „Wir streben eine Impfung in der Regel im Fünf-Minuten-Takt an“, sagte der Sprecher.

KV startet Aufruf für Impfpersonal

Personell ausgestattet ist die Stelle mit einer Manager, einem Mitarbeiter am Check-Inn, der gegebenenfalls von der Bundeswehr kommt, einem Arzt und zwei medizinischen Fachangestellten. Das Personal habe die KV unter ihren ärztlichen Mitgliedern rekrutiert. „Wir haben dazu einen Aufruf gestartet“, sagte Malolepsy.

Mit den ersten Impfdosen für Thüringen wird erst für Januar 2021 gerechnet. Wie viele Personen in der ersten Phase geimpft werden und wann diese Phase sein wird, hängt davon ab, wann wie viele Dosen Impfstoff für Thüringen bereitgestellt werden. Zu Beginn werden jedoch vermutlich limitierte Mengen zur Verfügung stehen. Daher ist bei der Impfempfehlung durch die Ständige Impfkommission eine Priorisierung von vorrangig zu impfenden Personengruppen erforderlich. Eine Terminvergabe erfolgt einerseits online über www.impfen-thueringen.de. Im Moment ist eine Buchung dort aber noch nicht möglich und kann erst nach Vorhandensein des Impfstoffs freigeschaltet werden. Auch eine telefonische Anmeldung soll dann unter der Nummer 03643 4950490 möglich sein.

Aufgrund einer ersten Priorisierung von Zielgruppen, der begrenzten Anzahl an Impfstoffdosen sowie besonderen Lagerungs- und Transportbedingungen soll nur in einer ersten Phase die Durchführung der Impfungen in zentralen Impfstellen und unter Einbeziehung von mobilen Teams erfolgen. Sobald ausreichende Impfstoffmengen zur Verfügung stehen, wird angestrebt, die Impfaktivitäten in das Regelsystem übergehen zu lassen.

Von Jens Rosenkranz