Die Impfstelle des Altenburger Landes in Schmölln wird am Mittwoch ihre Arbeit aufnehmen. Zunächst kommen Menschen der Stufe „höchste Priorität“ an die Reihe. Doch Termine waren am Montag schon keine mehr zu bekommen. Von Anmeldung bis Bezahlung und Nebenwirkungen: Die LVZ beantwortet die wichtigsten Fragen