Gera

Seine nächste Premiere hat sich das Thüringer Staatsballett für Freitag, den 6. März, aufs Programm genommen. Um 19.30 Uhr hebt sich dann im Geraer Theater erstmals der Vorhang für die Produktion „ Impulse“. Das dreiteilige Programm vereint Tanzvisionen aus den Niederlanden und Großbritannien: „Zero“ von Nanine Linning (Theater und Orchester Heidelberg), „Bolero“ von Ihsan Rustem ( NW Dance Company) und „Sync“ von Nils Christe (Washington Ballet), teilt das Theater Altenburg Gera mit.

Evolutionäre Endzeitvision

Der Hintergrund von Linnings „Zero“ ist dabei denkbar ungewöhnlich: Inspiriert von einem wissenschaftlichen Artikel über die graduelle Abnahme der Schwerkraft in den kommenden Jahrhunderten wird die physisch nicht greifbare Mächtigkeit der Ziffer Null thematisiert. Linnig bringt ihre Vorstellung in einer evolutionären Endzeitvision auf die Bühne. In ihrer Choreografie werden Untergang und Neuanfang miteinander verbunden.

Spiel mit Erwartungshaltung

Der Engländer Ihsan Rustem entwickelte daneben auf experimentelle Art einen choreografischen Stil, den er in Bezug auf „Bolero“ als improvisatorisch und unkonventionell charakterisiert. Liebe, Verlangen und Beziehungen spielen eine zentrale Rolle in Rustems skurrilen und humorvollen Neuinterpretation, welche mit ungewöhnlichen Bewegungsformen spielt und das Publikum mit einem Augenzwinkern mit der eigenen Erwartungshaltung konfrontiert.

„Sync“ steht für „synchronisation“, „syncopation“ und „to be in sync“. Dabei verleiht der Begriff der Synchronisierung auch der Nutzung des Bühnenraumes neue Dimensionen. Der Niederländer Nils Christe erweitert in seiner Arbeit das Bild eines menschlichen Körpers durch die Nutzung einer Traverse als integralem Bestandteil der Choreografie.

Die Matinee findet am 1. März, um 11 Uhr im Großen Haus in Gera statt. Der Eintritt ist frei. Weitere Vorstellungen am 7. und 13. März, am 11. April und 26. Juni jeweils um 19.30 Uhr sowie am 29. März um 14.30 Uhr. Gastspiele im Deutschen Nationaltheater Weimar am 26. März und 17. April je 19.30 Uhr. Karten an den Theaterkassen, Tel. 03447 585160, auf www.theater-altenburg-gera.de und Eventim-Vorverkaufsstellen.

Von OVZ