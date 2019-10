Donnergrollen bei der Feuerwehr in der größten Landgemeinde des Kreises: In Nobitz wollen die Jugendwarte kollektiv ihren Posten niederlegen. Fehlende Unterstützung durch die Gemeinde ist der Kern der Kritikpunkte, die in einem dreiseitigen offenen Brief dargelegt werden, der der OVZ vorliegt.