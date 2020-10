In Altenburg entsteht neue Kunstgalerie

Altenburg/ Rottach-Egern

Das ehemalige Ladengeschäft in der Altenburger Jüdengasse 7 wird neu belebt. Zukünftig will die Kunst- und Kulturstiftung Siebeneichler aus dem bayerischen Rottach-Egern zeitgenössischen Künstlern aus der Altenburger Region auf 85 Quadratmetern die Möglichkeit für Ausstellungen bieten. Die 2019 von Brigitte Siebeneichler ins Leben gerufene Stiftung will Künstler miteinander vernetzen und Hilfe zur Selbsthilfe bieten.

„Ich kenne viele Künstler, die gut sind und sich trotzdem nicht gut vermarkten können“, erklärt die am Tegernsee ansässige Malerin. Sie möchte den Kontakt und Austausch zwischen Altenburger und oberbayerischen Künstlern fördern. Die gemeinnützige Stiftung ist Eigentümerin mehrerer Einheiten des Gebäudes in der Jüdengasse.

Am Samstag trifft sich die Stiftungsgründerin mit den Altenburger Künstlern Peter Schnürpel und Thomas Suchomel, um in der neuen Galerie das weitere Vorgehen für die erste Gemeinschaftsausstellung zu besprechen. Ein Termin steht dafür bislang noch nicht fest, doch wird Brigitte Siebeneichler dann auch zwei ihrer eigenen Bilder im Gepäck haben.

Von Dana Weber